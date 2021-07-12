Эглитис: с 2023 года базовую пенсию могут поднять до 136 евро
Foto: LETA

C 2023 года в Латвии могут ввести базовую пенсию в размере 136 евро. Такое мнение в интервью газете Diena озвучил министр благосостояния Гатис Эглитис.

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По его словам, необходима поддержка правительства и Сейма. Но увеличение базовой пенсии до 136 евро будет иметь серьезное фискальное влияние — около 300 млн евро. В настоящий момент идут переговоры с Министерством финансов о бюджете на 2022 год, но предложение Минблага на 2023 год коллегам из Минфина хорошо известны.

Говоря о доплатах за трудовой стаж до 1996 год, Эглитис сказал, что предложение подано в Министерство финансов. Планируется, что изменения могут вступить в силу с будущего года. На эти цели из государственного бюджета потребуется 7 млн евро. Но все зависит от возможностей казны.

По мнению Эглитиса, пенсии не должны облагаться налогами. Но это идеальная ситуация, которую невозможно достичь в ближайшее время. Сейчас необлагаемый минимум пенсии составляет 360 евро.

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