ЕК может наложить санкции на Латвию из-за невыполнения директивы по отказу от одноразового пластика

В четверг, 29 сентября, Европейская комиссия (ЕК) предприняла юридические шаги в отношении 11 государств-членов ЕК, которые она призывает ускорить реализацию Директивы об одноразовых пластиковых изделиях, чтобы уменьшить влияние пластика на окружающую среду и здоровье человека. Бельгия, Дания, Эстония, Ирландия, Хорватия, Франция, Латвия, Польша, Португалия, Словения и Финляндия не сообщили ЕК о мерах, необходимых для полного исполнения директивы, сообщили в Еврокомиссии.

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Как подчеркнули в ЕК, одноразовые пластиковые изделия накапливаются в наших морях, океанах и на пляжах. Риск того, что они попадут в море, выше, чем для пластиковых предметов, предназначенных для многоразового использования. Хотя пластик является удобным, полезным и ценным материалом, он вреден для окружающей среды и негативно влияет на экономику, напомнили в ЕК.

Пластиковые изделия составляют более 80% морского мусора, нанося вред окружающей среде, особенно морским обитателям и птицам, а при разложении на микропластик они могут по пищевой цепочке могут попасть в организм человека. Негативное влияние пластиковых отходов на экономику можно увидеть в таких отраслях, как туризм, рыболовство и судоходство.

Директива ЕС вступила в силу 3 июля 2019 года, и у государств-членов было два года на то, чтобы преобразовать ее в национальное законодательство. Это было необходимо для ого, чтобы обязательства, изложенные в директиве, могли начать претворяться в жизнт. Однако не все государства-члены сделали это в указанный срок.

Как подчеркнули в ЕК, если государство-член не вводит меры, которые полностью включили бы положения директивы ЕС в национальное законодательство к сроку транспонирования, жители не могут пользоваться вытекающими из нее преимуществами и правами.

В январе 2022 года ЕК запустила процедуры рассмотрения нарушений и сначала направила письма с официальным уведомлением 16 государствам-членам, которые еще не полностью перенесли Директивы об одноразовых пластиковых изделиях в национальное законодательство. Из этих 16 дел одно (в отношении Испании) было закрыто в рамках июльского пакета мер по нарушениям, а еще четыре дела (в отношении Кипра, Литвы, Люксембурга и Словакии) были закрыты 29 сентября в связи с принятием необходимых мер. По двум делам (против Чехии и Мальты) анализ объявленных мер еще продолжается, отметили в ЕК.

В свою очередь, Бельгия, Эстония, Ирландия, Хорватия, Латвия, Польша, Португалия, Словения и Финляндия не приняли все необходимые меры по переносу директивы на законодательство, поэтому Еврокомиссия решила предоставить этим странам аргументированные заключения. Теперь у этих государств-членов есть два месяца, чтобы отреагировать и принять необходимые меры. В противном случае ЕК может принять решение о передаче дела в Суд ЕС с предложением применить финансовые санкции.