ЕК предлагает ужесточить правила для сохранения более чистого воздуха и воды

В среду Европейская комиссия предложила ужесточить правила в отношении загрязнителей атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод и очистки городских сточных вод, сообщили в пресс-службе представительства Еврокомиссии в Латвии.

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Еврокомиссия указывает, что чистый воздух и вода необходимы для здоровья людей и экосистем. Почти 300 000 европейцев умирают преждевременно каждый год только из-за загрязнения воздуха, а предложенные новые правила сократят количество смертей, вызванных ключевым загрязнителем, мелкими твердыми частицами, более чем на 75% в течение десяти лет.

Новые правила обеспечивают четкую окупаемость инвестиций за счет преимуществ для здоровья и экономии энергии. Изучив существующее законодательство, Еврокомиссия предлагает установить более строгие допустимые уровни загрязняющих веществ, а также улучшить реализацию, чтобы цели по сокращению загрязнения были выполнимы на практике.

Предложенный пересмотр директив по качеству воздуха установит промежуточные стандарты качества воздуха Европейского союза (ЕС) к 2030 году, которые будут более тесно связаны с рекомендациями ВОЗ, а также будут способствовать прогрессу ЕС в направлении нулевого загрязнения воздуха не позднее 2050 года в синергии с усилиями по достижению климатической нейтральности.

С этой целью Еврокомиссия предлагает регулярный пересмотр стандартов качества воздуха для их переоценки в соответствии с последними научными данными, а также социальными и технологическими достижениями. Предлагается более чем вдвое снизить годовое предельное значение по основному загрязняющему веществу - мелкодисперсным твердым частицам.

Пересмотр гарантирует, что люди, здоровью которых был нанесен ущерб загрязнением воздуха, получат право на получение компенсации в случае нарушения правил качества воздуха ЕС. Они также будут иметь право быть представленными неправительственной организацией при подаче коллективных исков о возмещении ущерба.

Новое законодательство поддержит местные органы власти, ужесточив правила мониторинга качества воздуха, моделирования и улучшения планов качества воздуха.

Сегодняшние предложения позволят государственным и местным органам власти определить конкретные шаги, которые они предпримут для соблюдения стандартов.

Загрязнение воздуха является самой большой экологической угрозой для здоровья и основной причиной хронических заболеваний, включая инсульт, рак и диабет. Загрязнение воздуха неизбежно для всех европейцев и непропорционально сильно влияет на чувствительные и уязвимые социальные группы. Загрязненный воздух также наносит вред окружающей среде, вызывая подкисление, эвтрофикацию и нанося ущерб лесам, экосистемам и сельскохозяйственным культурам.

Пересмотренная директива по очистке городских сточных вод поможет европейцам извлечь выгоду из более чистых рек, озер, грунтовых вод и морей, а также сделать очистку сточных вод более рентабельной. Чтобы максимально эффективно использовать сточные воды как ресурс, предлагается к 2040 году достичь энергетической нейтральности отрасли и улучшить качество ила, чтобы стало возможным более широкое его повторное использование, тем самым способствуя более полной экономике замкнутого цикла.

Несколько улучшений будут способствовать защите здоровья и окружающей среды. К ним относятся обязательства по извлечению питательных веществ из сточных вод, новые стандарты для микрозагрязнителей и новые требования к мониторингу микропластика.

Обязательства по очистке воды также будут распространены на более мелкие муниципалитеты с населением 1000 человек. В крупных городах необходимы комплексные планы управления водными ресурсами, чтобы помочь справиться с проливными дождями, которые становятся все более частыми в результате изменения климата. Наконец, основываясь на опыте "Covid-19", Еврокомиссия предлагает систематический мониторинг сточных вод на наличие нескольких вирусов, включая "CoV-SARS-19"Ю, и устойчивость к противомикробным препаратам.

Поскольку 92% токсичных микрозагрязнителей, обнаруженных в сточных водах ЕС, поступают из фармацевтических и косметических средств, новая схема расширенной ответственности производителей заставит производителей нести расходы по их удалению. Это соответствует принципу "загрязнитель платит" и будет стимулировать исследования и инновации в области продуктов, не содержащих токсинов, а также более справедливое финансирование очистки сточных вод.

По оценкам, предложенные изменения увеличат затраты на 3,8%, а выгода составит более 6,6 млрд евро в год, что вызовет положительное соотношение затрат и выгод в каждом государстве-члене.