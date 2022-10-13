ЕК рекомендовала присвоить Боснии и Герцеговине статус кандидата в члены ЕС

Европейская комиссия рекомендовала Совету Европейского Союза предоставить Боснии и Герцеговине (БиГ) статус кандидата на вступление в ЕС. Это решение связано с надеждой на радикальные реформы в стране, сообщил в среду, 12 октября, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Он добавил, что военная агрессия России против Украины придала расширению Евросоюза "новое геополитическое значение". В свою очередь комиссар ЕС по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархейи заявил о "геостратегических инвестициях в мир, стабильность, безопасность и социально-экономическое процветание" на Европейском континенте.

Ожидается, что Совет ЕС примет решение, предоставлять ли Боснии и Герцеговине статус кандидата, в декабре текущего года.

Босния и Герцеговина подала заявку на членство в ЕС в 2016 году. Оценивая текущую процедуру вступления Албании, Черногории, Северной Македонии и Сербии в Евросоюз, Еврокомиссия призвала эти страны добиться прогресса в различных аспектах верховенства закона, борьбы с преступностью и гражданских свобод. Рассматривая перспективы вступления Турции, ЕК отметила, что это государство должно преодолеть "негативные тенденции" в таких сферах, как демократия, верховенство закона и основные права.

Cемь стран-кандидатов в члены ЕС



В июне кандидатами в члены ЕС были признаны Украина и Молдова, подавшие заявки на ускоренное вступление. Аналогичную заявку отправила и Грузия, но ей предоставили лишь статус "европейской перспективы". Еврокомиссия направила Тбилиси список из 12 критериев для дальнейшего продвижения по пути европейской интеграции.

Жозеп Боррель ранее заявил, что Грузии следует прилагать больше усилий в реформировании судебной системы, а также в сфере верховенства закона и свободы СМИ. Он указал, что в стране должен быть достигнут национальный консенсус о вступлении в Евросоюз, а в процесс интеграции в ЕС необходимо вовлечь весь политический спектр Грузии. Основную ответственность за выполнение этих задач Боррель возложил на правящую партию "Грузинская мечта".

На сегодняшний день официальными кандидатами в члены ЕС являются Украина, Молдова, Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория и Турция. Ни для одной из этих стран сроки вступления в Евросоюз не определены.