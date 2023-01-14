Екабпилс: вода перетекает через дамбу, риск прорыва снизился

В Екабпилсе вода затапливает все новые территории, но риск прорыва снизился за счет того, что вода поднялась над дамбой и перетекает через нее, тем самым уменьшая давление на дамбу. В городе дежурят спасатели, состояние дамбы постоянно мониторится.

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Обновлено в 10:00.

Состояние дамбы мониторится ежечасно, ее укрепляют и ставят заграждения из мешков с песком. Все повреждения дамбы удалось починить, а новые течи сразу заделываются. Уровень воды продолжает подниматься, вода переливается через дамбу, постепенно затапливаются все новые территории. Рагайнис отмечает, что в том, что вода через дамбу перетекла в город, есть и положительный момент: это уменьшило давление на саму дамбу, и меньше риск, что она не выдержит.

Мониторится также состояние моста. Пока риска, что он может обрушиться, нет.

Около десяти вечера Латвийский центр среды, геологии и метеорологии сообщил, что уровень воды немного понизился, но "ледяное сало" продолжает прибывать к месту затора.

Самоуправления и спасатели днем призвали жителей Екабпилса срочно эвакуироваться, потому что дамбу может прорвать. "Когда ее прорвет, в город хлынет масса воды со льдом. Это произойдет очень быстро, и эвакуация может стать невозможной", — подчеркивается в обращении к жителям. Как заявил мэр города Райвис Рагайнис, если вода прорвет дамбу, волна из воды и льда высотой в несколько метров может буквально уничтожить один из микрорайонов города. Кроме того, спасательные работы в ледяном крошеве практически невозможны.

На место приехали министры



Власти Екабпилса встретились с министром охраны среды и регионального развития Марисом Спринджуксом ("Объединенный список") и министром внутренних дел Марисом Кучинскисом ("Объединенный список"). Мэр Екабпилса охарактеризовал встречу очень положительно.

"Они понимают, что главное не мешать, как бы помогая, а помогать по мере необходимости", — прокомментировал он, добавив, что все ответственные инстанции держат руку на пульсе.

Марис Сринджукс, комментируя ситуация, отметил, что Екабпилс справляется и нет смысла менять кризисное управления, ставя руководить ситуацией представителя правительства. Тем не менее, государство должно держать дополнительные человеческие ресурсы в "состоянии боеготовности" — как на случай ухудшения ситуации, так и для того, чтобы подменять уставших работников. Министр отметил, что если сейчас просто отправить в город 200 дополнительных работников, городу придется думать, куда их деть — поэтому помощь должна поступать по мере необходимости.

Министр считает, что большой катастрофы нет. Худшее, что может случиться — это прорыв дамбы. "Но выглядит, что его не будет", — подчеркнул политик.

Также вызывает опасение, что если ситуация затянется, дамба, впитав в себя воду, станет более рыхлой. Поэтому необходимо мониторить ее состояние, возможно, до весны.

Министр назвал ситуацию странной и уникальной. "Сейчас воды к затору притекает больше, чем вытекает, а ледовая масса работает как вата, которая впитывает воду и с большим трудом пропускает ее через себя", — сказал он.

Мэр поблагодарил всех, кто так или иначе участвовал в помощи жителям города. Самоуправление ранее призывало предпринимателей помочь с мешками для песка — и теперь этих мешков хватит на несколько дней.

Ночью в Екабпилсе будут дежурить полицейские — 19 работников Госполиции и 19 муниципальных полицейских из Екабпилса, Даугавпилса и Елгавы. Как отмечает Госполиция, днем в зоне наводнения работало 38 полицейских из Восточнозамгальского участка Управления Госполиции Земгальского региона, 11 муниципальных полицейских и несколько полицейских из Батальона специальных заданий.

Закрыты дороги и магазины



Закрыто движение по дороге Екабпилс-Дигная-Илуксе, сообщают Latvijas valsts ceļi. Объездной путь возможен по дорогам Заса-Вадани и Илуксте-Бебрене-Биржи.

В Екабпилсе закрылись два магазина Rimi, на улице Ригас, 120, и на улице Виенибас, 7. Rimi на улице Nākotnes,2 продолжает работать. Закрылся также магазин Maxima на улице Ригас.

Ранее уже сообщалось об эвакуации больницы и предприятий. 15 пациентов из Екабпилсской региональной больницы были перевезены в больницы Резекне, Даугавпилса, Риги и Мадоне. В перевозке участвовало 13 бригад Службы неотложной медицинской помощи. Новых пациентов больница не принимает.

Бригады "неотложки" переместились из своего постоянного места дежурства на улице Бривибас в более безопасные места. Служба неотложной медицинской помощи подчеркивает, что если из-за проблем с мобильной связью нельзя будет ей дозвониться, нужно звонить 112, вызов будет переадресован.

Продолжается эвакуация жителей

Еще в пятницу началась эвакуация населения из районов, находящихся под угрозой затопления. Эвакуационные автобусы предоставляются жителям, которые находятся в подверженных наводнениям районах. Самоуправление распространяет информацию об эвакуации и телефоны спасательных служб по всем сетям связи.

Эвакуационные автобусы припаркованы на улице Аусеклиша 4а, улице Земгалес, на стоянке Екабпилсской римско-католической церкви, на стоянке Екабпилсского спортивного холла, на улице Ригас возле магазина Mini Rimi и на улице Казарму. Пункт эвакуации находится у Екабпилсской 2-й средней школы.

Дополнительный эвакуационный пункт открыт также в Екабпилсской 3-й средней школе.

О возможностях эвакуации можно узнать по телефону 29206072. Если необходима помощь, можно звонить в муниципальную полицию по телефонам 65283888 и 25907965.

В социальных сетях распространяется информация о кражах в эвакуированных районах, однако полиция опровергает эту информацию и подчёркивает, что в городе введены повышенные меры безопасности, в особенности там, откуда эвакуировали людей, и имущество эвакуированных в безопасности.

Жители сами уезжают на машинах, поэтому точно сказать, сколько людей эвакуировалось, невозможно.

Людей просят навестить пожилых людей и спросить не требуется ли им помощь и, возможно, эвакуация. Общаться просят по телефону.

Тем, кто не хочет эвакуироваться и планирует остаться дома, рекомендуют обеспечить себя продовольствием по меньшей мере на пару дней. Однако стоит учитывать, что дома могут остаться без электричества. Sadales tīkls днем сообщал, что из-за наводнения в городе в целях безопасности от электроснабжения отключен 241 потребитель.

LMT предупреждает, что из-за отключения электричества может пропасть и мобильная связь. Как сообщил Ялинскис, о ситуации извещены государственные и муниципальные учреждения и службы, и компания работает над тем, чтобы обеспечить связь — из Риги в Екабпилс доставлена мобильная базовая станция, которая установлена в указанном самоуправлением месте, чтобы обеспечить связью кризисный штаб. Полностью связь будет восстановлена после того, как из затопленных районов уйдет вода и будет отремонтировано оборудование, находившееся под водой.

Sadarbībā ar @ugunsdzeseji un @JekabpilsLV domi aktīvi darbojamies, lai pilsētas iedzīvotāji būtu droši par mobilajiem sakariem. pic.twitter.com/qUqCBFYQVu — Mans LMT (@mansLMT) January 14, 2023

Мобильный оператор Bte сообщил, что пока что может обеспечивать связь в полном объеме.

Вода поднялась выше рекордной отметки

В районе 20 часов пятницы уровень воды в Даугаве достиг отметки 8,66 метра, и он продолжал расти примерно на три сантиметра в час. Утром в пять утра он был уже 8,86 метра, к восьми — 8,9 метра. Самый высокий уровень воды в истории наблюдений был зафиксирован в 1981 году (8,97 метра), и теперь этот рекорд побит.

Утром мэр сообщил, что воду удерживает только бетонное ограждение на дамбе и решетки. Около 16:00 было опубликовано видео, на котором видно, что местами вода переливается через ограждение.