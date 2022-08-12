Эклонс: мы справляемся с потоком беженцев из Украины, но больше людей будет сложно принять

Латвия без особых проблем справляется с нынешним потоком беженцев из Украины, однако принять больше украинцев будет сложно, признал в интервью Латвийскому радио министр внутренних дел Кристапс Эклонс (AP!).

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По его словам, в последние месяцы поток беженцев из Украины в Латвию был относительно постоянным, но 90% этих людей используют нашу страну только для транзита по пути в другие европейские государства.

"Только часть из них хочет остаться в Латвии, и тогда это наша задача их разместить. Пока нам это удалось реализовать — ни одного украинского беженца не осталось, так сказать, на улице", — сказал Эклонс.

Министр отметил, что большинство украинских беженцев в Латвии размещаются в сотрудничестве с самоуправлениями, но кое-где возможности муниципалитетов исчерпаны и приходится обращаться за помощью к частным лицам.

Эклон добавил, что украинские беженцы в Латвии обеспечены пособиями и продуктовыми наборами, препятствий в этих вопросах нет.

Однако на вопрос, означает ли это, что наша страна готова принять большее количество украинцев, министр ответил скорее отрицательно, заявив, что в основном это связано с сокращением возможностей самоуправлений.

Как сообщалось ранее, с 24 февраля Украину покинули миллионы мирных жителей, из которых около 36 тысяч зарегистрированы в Латвии.