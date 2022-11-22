Эклонс: поток беженцев из Украины пока сокращается
Foto: LETA

Сейчас поток беженцев из Украины в Латвию сокращается, заявил в интервью Латвийскому радио министр внутренних дел Кристапс Эклонс (АР!).

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По словам главы МВД, в то же время рассматриваются различные сценарии действий, если ситуация в Украине ухудшится и поток беженцев увеличится.

При этом Эклонс сообщил, что количество въезжающих украинцев сокращается уже третью неделю, а количество возвращающихся в Украину — увеличивается.

Эклон, однако, заявил, что пока проявляет осторожность в прогнозах, поскольку зима только началась и, возможно, по мере ухудшения ситуации поток беженцев из Украины может увеличиться.

Сообщается, что с приближением зимы поток украинских беженцев в регионы Латгалии не увеличился, сообщили агентству LETA также в местных самоуправлениях.

Российские войска интенсивно атакуют критически важную инфраструктуру Украины с помощью ракет, беспилотников и другого оружия. Информационное агентство Reuters пишет, что европейские страны ожидают нового наплыва украинских беженцев с приближением зимы.

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