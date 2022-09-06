Эклонс: уже в октябре МВД не сможет оплачивать выросшие счета за электричество
Foto: LETA

Министерство внутренних дел не сможет оплачивать выросшие счета за электроэнергию уже в октябре, заявил министр внутренних дел Кристапс Эклонс на заседании правительства.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"В октябре оплатить счета за электроэнергию будет нечем. Мы в тупике", — заявил министр.

Теперь есть два варианта, где найти деньги — либо перераспределить финансирование, предназначенное для приобретения оборудования подконтрольных МВД ведомств, либо обратиться к министру финансов Янису Рейрсу и попросить дополнительные средства.

Эклонс также указал, что МВД уже проделало огромную работу для экономии энергоресурсов, однако инфраструктура в объектах МВД настолько устарела, что Министерство будет вынуждено не выполнять задачи по экономии энергопотребления .

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (8) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai