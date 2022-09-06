Эклонс: уже в октябре МВД не сможет оплачивать выросшие счета за электричество

Министерство внутренних дел не сможет оплачивать выросшие счета за электроэнергию уже в октябре, заявил министр внутренних дел Кристапс Эклонс на заседании правительства.

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"В октябре оплатить счета за электроэнергию будет нечем. Мы в тупике", — заявил министр.

Теперь есть два варианта, где найти деньги — либо перераспределить финансирование, предназначенное для приобретения оборудования подконтрольных МВД ведомств, либо обратиться к министру финансов Янису Рейрсу и попросить дополнительные средства.

Эклонс также указал, что МВД уже проделало огромную работу для экономии энергоресурсов, однако инфраструктура в объектах МВД настолько устарела, что Министерство будет вынуждено не выполнять задачи по экономии энергопотребления .