Эклонс: временный забор на границе с Беларусью выполняет свою функцию

Временный забор на латвийско-белорусской границе полностью выполняет свою функцию, более того, пограничники с августа прошлого года и до сегодняшнего дня предотвратили около 6800 попыток незаконного пересечения границы людьми, указал министр внутренних дел Кристапс Эклонс (AP!) во время посещения объектов Государственной пограничной охраны в Латгале, пишет агентство LETA.

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С рабочим визитом Эклонс посетил объекты Госпогранохраны в Латгалиt, а также латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы.

"Во время визита, лично встретившись с представителями различных структурных подразделений Госпогранохраны и ознакомившись с их работой и оборудованием, приобрел уверенность в готовности наших служб обеспечить порядок и безопасность на нашей государственной границе. Я доволен способностями погранохраны и профессиональной экипировкой пограничников. Мы должны продолжить целенаправленную работу по физической подготовке службы, обучению новых сотрудников, а также развитию экипировки, которая необходима для преодоления геополитических вызовов, чтобы сделать работу Госпогранохраны более эффективной", — подчеркнул министр внутренних дел.

Также Эклонс посетил пограничные отделы в Робежниеки и Ополи и на латвийско-белорусской и латвийско-российской границе.

Министр удостоверился, что на границе с Беларусью активно ведутся вырубка леса, изыскательские и строительные работы. Подтверждено также, что временное ограждение полностью выполняет свою функцию — оно служит препятствием, которое значительно затрудняет прибытие нелегальных мигрантов в Латвию, ведь даже в тех случаях, когда кто-то незаконно пытается перелезть через него, пограничники смогут отреагировать быстро. С 10 августа 2021 года предотвращено почти 6800 попыток незаконного пересечения границы.

Эклонса также ознакомили с работой Авиационного управления и Колледжа Госпогранохраны, а также доступной в службах техникой — вертолетами, автомобилями, военной экипировкой.

С обеими службами обсуждались планы развития. Для того, чтобы иметь возможность оперативно эвакуировать пострадавших в несчастных случаях или участвовать в тушении пожаров с воздуха, обсуждалось потенциальное сотрудничество Авиационного управления и нескольких ответственных министерств, которое также будет рассмотрено.