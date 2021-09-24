Эко-активисты вышли на улицы по всему миру: в Риге также прошел протест ради климата

24 сентября участники движения Fridays for Future Latvia собрались на площади между Кабинетом министров и Эспланадой на акцию протеста. Такие протесты прошли 24 сентября во многих странах мира. Цель активистов – привлечь внимание политиков и общественности к климатическому неравенству.

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По словам организаторов протеста, несмотря на то, что активисты едины в борьбе за климатическую справедливость, важно признать, что у каждой страны свои экологические проблемы.

"Мы в Латвии не сталкиваемся с ними в той же степени, что и MAPA (Most Affected People and Areas — наиболее пострадавшие люди и регионы) — колониализм и империализм ведущих стран северного полушария, а также систематическая несправедливость и алчность привели к уничтожению MAPA и способствовали глобальному потеплению", — заявляют участники протеста.

"Как во время пандемии Covid-19, так и во время экологического кризиса MAPA эксплуатируются и оставлены без поддержки. Настало время активистам разных сфер объединиться, чтобы вместе восстать против климатической несправедливости. [..] Вместе мы можем бороться за справедливое будущее, где никто не оставлен за порогом. Исторические победы гражданского общества доказали, что молодые люди должны присоединяться к борьбе нескольких поколений за лучшее будущее для всех, за будущее, в котором приоритет — это люди и окружающая среда", — говорится в описании мероприятия.

Акция протеста началась в 16:45 возле здания Кабинета министров. Организаторы призывали присоединяться к протесту и виртуально, делиться в соцсетях публикацией о том, почему важно поддерживать протест.