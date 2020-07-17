Экоактивисты собирают подписи против четырехполосных шоссе

На портале Manabalss.lv появилась петиция "За климатически нейтральное и зелено движение в 2040 году без четырехполосных скоростных шоссе". Это ответ на презентованный в прошлом месяце план развития дорог Латвии на 2020–2040 годы, который подразумевал строительство таких шоссе из Риги в другие крупных города.

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Инициативу подала молодежная организация Protests. По мнению авторов, строительство шоссе не обосновано — почти нигде на этих участках нет такого интенсивного движения, чтобы были нужны четыре полосы. Разве что, возможно, шоссе между Ригой и Юрмалой и Рижская окружная дорога требуют такого решения, считают они.

"Строительство скоростных дорог будет стоить в среднем 300 миллионов евро в год. Это означает удвоение бюджета, отведенного на государственные автодороги. А в то же время в других сферах сообщения экстренно не хватает денег", — считает организатор кампании Ник Дерумс.

По мнению авторов инициативы, деньги следовало бы потратить на развитие общественного транспорта и в особенности поездов, которые наносят меньше всего вреда экологии и соответствуют "зеленому курсу" ЕС, который планирует снизить к 2050 году вредные выбросы на 90%.

"В марте прекращена электрификация железнодорожной сети, потому что не хватило 40 миллионов евро — ничтожная сумма, по сравнению с планом дорог", — подчеркнул Дерумс.