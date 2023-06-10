Экономист: рост цен не такой безумный, как кажется
Foto: "Maxima Latvija"/Publicitātes foto

Данные Центрального статистического управления (ЦСУ) свидетельствуют, что годовая инфляция удержалась у отметки 12,1%, и это более медленное отступление инфляции, чем ожидалось. На это указывает экономист Swedbank Лаймдота Комаре.

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В мае цены по сравнению с предыдущим месяцем выросли на внушительные 1,2%. Однако зарегистрированный стремительный подъем цен по отношению к апрелю - исключение, которая связано с одноразовыми факторами - завершением введенных зимой мер поддержки правительства, а также дорогими услугами гостиниц на время чемпионата мира по хоккею. В свою очередь, в последующие месяцы прирост цен, скорее всего, существенно затормозится, и цены в ряде групп товаров и услуг даже упадут.

Наибольшие перемены в майской инфляции относятся к категории "связанные с жильем товары и услуги", где повышение цен в сравнении с апрелем составило около 6,5%. Резкий прирост зарегистрирован в ценах на электроэнергию (+28%) и теплоэнергию (+8,4%). С 30 апреля была отменена поддержка правительства, поэтому в мае уровень цен поднялся и на электричество, и на отопление. Хотя отопительный сезон завершился, на показатели инфляции тарифы на теплоэнергию влияют круглый год, поскольку потребительская корзина, по которой статистики измеряют цены, весь год одинаковая. В некоторых местах тарифы на отопление с мая были снижены, в других сократятся в ближайшие месяцы - поэтому в данной группе в последующие месяцы мы увидим спад цен.

В свою очередь, цены на газ в мае в среднем были на 26,6% ниже, чем в апреле, поскольку с 1 мая произошла либерализация газового рынка. Либерализация газового рынка положительно отобразится на динамике цен на газ и в будущем. На данный момент взгляд в будущее - осторожно позитивный: мы прогнозируем, что цены на энергоресурсы в этом году будут держаться существенно ниже прошлогоднего уровня.

Положительно удивили цены на продовольствие, которые наконец-то - впервые за почти два последних года - в месячном сечении немного сократились - на 0,1%. Возможно, тянуть цены вниз помогло уменьшение спроса - объемы продаваемых в розничной торговле продуктов питания сокращаются уже полгода. Уменьшение цен в основном коснулось свежих овощей и фруктов, а также отдельных продуктов, на которые были установлены скидки, например, молочных продуктов, шоколада, мяса домашней птицы.

Уменьшения цен на продовольствие мы ожидали уже какое-то время - мировые цены на продовольственное сырье, цены на энергоресурсы и топливо, которые поначалу направляли цены вверх, заметно сократились. Однако уменьшение цен не происходит так быстро, и если говорить о будущем, стоит заметить, что широкого и стремительного спада цен на продовольствие мы можем и не дождаться. Это может случиться потому, что расходы отдельных участников производства и цепочек поставок продовольствия в реальности вовсе так резко не сокращаются. Если предприятия в неудачный момент зафиксировали расходы или закупили сырье по высоким ценам, это может оказать длительное влияние на конечную цену продукта. Например, в сельском хозяйстве применение удобрения или выращивание птиц - тут зерно могло быть закуплено в прошлом году по весьма высоким ценам. Для производства продовольствия также важны рабочие руки, вознаграждение которых в сравнении с прошлым годом стремительно выросло. В сельском хозяйстве прирост зарплаты брутто в первом квартале этого года достиг 22,4%, а в производстве продовольственных продуктов - 14,4%.

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Цены на услуги в мае в сравнении с апрелем резко выросли - на 1,1%. В основном цены на услуги направляло повышение расходов, преимущественно - зарплат. Однако частично в мае высокую инфляцию услуг поддерживали одноразовые эффекты. Например, существенное повышение цен зарегистрировано в сфере услуг гостиниц, которые в мае принимали участников и фанатов чемпионата мира по хоккею.

Повышение цен в этом году продолжит отступать, и мы также увидим месяцы с падением уровня цен. На это в большой мере влияет благоприятная динамика цен на энергетическое сырье. В свою очередь, расходы на рабочую силу продолжают стремительно расти, чему способствуют сокращающийся уровень безработицы и все еще существенная нехватка рабочей силы. Это будет означать дальнейшее повышение цен на услуги и не позволит общему уровню цен отступить.

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