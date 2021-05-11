Экономисты: в Латвии ожидается стремительный рост цен на "запретные" услуги

Латвийские экономисты сходятся во мнениях насчет будущего роста потребительских цен в стране. Причем специалисты считают, что самый большой скачок инфляции еще впереди. Больше всего могут подорожать услуги, которые из-за пандемии были какое-то время ограничены или вовсе запрещены: например, обеды в кафе и ресторанах, а также заграничные поездки, пишет nra.lv.

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Только за прошедший месяц топливо в Латвии подорожало на 0,9%, в том числе дизельное — на 0,6%, бензин — на 0,6%, а автогаз — на 5,2%. За последний же год топливо в Латвии стало в среднем на 25,1% дороже, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш указывает, что в первые месяцы 2021-го главным фактором для инфляции в Латвии стал рост мировых цен на нефть — особенно по сравнению очень низкими ценами в апреле прошлого года. "Таким образом, цены на топливо в Латвии в апреле 2021 года стали почти на четверть выше, чем годом ранее. Во второй половине года этот скачок отразится и на повышении тарифов на теплоэнергию", — предупредил Аболиньш.

В целом жизнь в Латвии за последний год подорожала на 1,7%. Причем экономист SEB banka Дайнис Гайшпутис считает, что рост цен не остановился. "Сейчас все указывает на то, что к концу лета этот показатель превысит 3%", — сказал он.

Гайшпутис прогнозирует, что, как только латвийцам позволят путешествовать, цены на туристические услуги резко вырастут. "Нормализуется и темп роста цен на аренду, что в значительной мере повлияет на инфляцию. Ожидается, что предприниматели воспользуются возможностями, чтобы компенсировать недополученную во время кризиса прибыль. Существенным окажется и влияние низкой ценовой базы весной 2020 года", — поделился Гайшпутис. По его мнению, в Латвии инфляция продолжит быть выше, чем в среднем в еврозоне.

Экономист Swedbank Лаура Орлеане считает, что средний уровень потребительских цен в Латвии продолжит рост и в ближайшие месяцы. Значительную роль в этом должно сыграть возобновлене работы кафе и ресторанов, которым правительство с 7 мая разрешило обслуживать клиентов на уличных террасах.