Экономия энергоресурсов: "похолодание" воды в водопроводе и дефицит газа зимой

Решения по снижению потребления энергоресурсов, которые придется приниматься, будут для какой-то части общества непопулярны, признал в разговоре с LETA председатель парламентской фракции "Консервативных" и глава Народно-хозяйственной комиссии Сейма Кришьянис Фелдманс.

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Например, возможно, придется принять решение о снижении температуры воды в водопроводе, признал политик.

В коалиции говорят уже о снижении потребления природного газа, и "Консервативные", и Attīstībai/Par! уже весной предполагали, что экономия ресурсов будет необходима, рассказал Фелдманс. Нужно начинать думать и говорить не только об этой зиме, но и о следующей, считает депутат. Он упомянул, что нужно время для создания инфраструктуры сжиженного газа.

Больше всего в случае нехватки природного газа пострадают предприниматели, так как государство в первую очередь должно сделать все возможное для обеспечения отопления населения в зимний период, прогнозирует политик. Беспокоиться нужно не о 15-процентном снижении потребления природного газа, а о том, будет ли его физически достаточно.

Фелдман призвал премьер-министра поручить Министерству экономики как можно скорее разработать план энергосбережения.

Ситуацию осложняет вопрос рассинхронизации электроэнергии, отметил член комиссии Сейма по устойчивому развитию Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"). "Если Россия нас отключит, то, к сожалению, мы не только не сэкономим, но и будем потреблять гораздо больше электроэнергии", — считает политик.

В первую очередь должны быть созданы все возможности для отключения Латвии от российского газа, а потом уже надо думать, как правильно составить структуру энергопотребления, сказал депутат. Например, ветряные турбины должны как можно быстрее продвигаться вперед в производстве электроэнергии. Газ понадобится для балансировки мощностей, но чем быстрее мы покроем дефицит в Латвии, а затем и во всей Балтии, тем быстрее мы сможем выйти из зависимости от газа, в которой мы сейчас находимся, сказал парламентарий.

Главный вызов в снижении потребления газа будет заключаться в том, чтобы сделать это быстро, считает Ашераденс, отметив, что нужно прислушиваться к тому, что говорят ученые.

Мартиньш Бондарс, член фракции Attīstībai/Par! и Финансово-бюджетной комиссии Сейма, считает, что снижение объема потребления природного газа — это вопрос существования Европейского союза, поскольку "солидарность в энергетике будет Европе очень необходима".

"Все государства-члены должны осознавать, что только действуя сообща, можно сократить потребление газа и улучшить экономические и социальные перспективы ЕС в наступающем году", — сказал депутат.

По словам Бондарса, Министерству внутренних дел, правительству в целом, а также главе правительства необходимо будет следить за тем, чтобы у всех потребителей газа был план, каким образом можно сократить потребление газа.

Янис Иесалниекс, депутат Сейма от Национального объединения, считает, что сокращение потребления природного газа будет связано с повышением цен на энергоресурсы, жители будут использовать меньше газа для экономии средств. Однако больших возможностей для экономии газа депутат не видит.

По словам Исальниекса, ветряные электростанции и солнечные батареи должны быть установлены как можно скорее, однако и в этих вопросах могут возникнуть технологические трудности. Жителям также будет важно понять общую пользу для общества от установки ветропарков, указал депутат. Иесалниекс отметил, что жителям ее следует быть "такими эгоистичными" и выказывать неудовольствие по поводу установки ветрогенераторов вблизи их проживания.

ЕС снижает потребление газа на 15%

Как уже сообщалось, Европейская комиссия в среду предложила всем государствам-членам ЕС установить обязательные цели по экономии природного газа на случай, если поставки упадут до кризисного уровня.

"Мы должны подготовиться к возможности полного прекращения поставок российского природного газа, что является весьма вероятным сценарием", — заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В случае, если в ЕС возникнет чрезвычайная ситуация с поставками природного газа, ЕС хочет установить обязательные цели, чтобы заставить государства-члены ЕС экономить природный газ, если добровольных мер окажется недостаточно.

В то же время ЕК призывает страны-члены блока добровольно сократить потребление природного газа не менее чем на 15% в период с 1 августа по 31 марта 2023 года по сравнению со средним потреблением в предыдущие пять лет.