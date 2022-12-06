Экономия на сотрудниках и развитии: как переживают энергокризис латвийские пансионаты?

Рост цен на энергоресурсы сильно ударил и по домам социального ухода. Приходится гораздо больше платить за электричество, газ и топливо. Муниципальные пансионаты решают вопрос так же, как и государственные — перенаправляют средства с запланированных проектов развития. Однако в пансионатах признают, что долго им это делать не удастся, поэтому необходимо искать дополнительные ресурсы. Об этом сообщает LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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В центре социального ухода Rauda Тукумского края будний день нет никаких признаков экономии энергоресурсов. Так оно и есть. В пансионате проживает около 280 клиентов, в основном это пожилые люди и люди с различными заболеваниями. На этих людях нельзя экономить, пояснила директор центра социального ухода Ивета Рупейка.

Rauda живет за счет муниципальных платежей за своих клиентов, а также за счет того, что платят частные клиенты учреждения. А уже летом в центре стало ощущаться, что пять статей расходов "съедают" больше обычного: тепло, продукты, лекарства, электричество и средства для ухода.

Самый тяжелый "удар" по счету за электроэнергию пришелся на август. По словам Рупейки, самый крупный счет пансионат получил за август — он составил 22 000 евро. В то время как в прошлом году в бюджете на эти цели предусматривалось 3,5 тысячи евро.

Отопление в пансионате Rauda осуществляется дровами. В прошлом году они стоили чуть меньше 40 евро за кубометр, а сейчас дрова подорожали два раза.

Исполнительный директор Тукумской краевой думы Иварс Лиепиньш не скрывал, что отопление и электроснабжение муниципальных учреждений, в том числе пансионата Rauda, обошлось несравненно дороже запланированного. "Нам пришлось искать дополнительное финансирование как для электричества, так и для древесного топлива, цены на которое за последний год почти удвоились. Это также потребовало больше ресурсов", — сказал Лиепиньш.

В настоящее время с расходами на энергоресурсы для муниципальных учреждений, в том числе центров социального ухода, помогает тот факт, что удалось сократить затраты в других областях. Например, экономят на количестве сотрудников.

На данный момент муниципалитеты, которые размещают своих жителей в этом центре, а также частные клиенты должны платить 28,5 евро за один день в Rauda, но пансионат подсчитал, что со следующего года дневная плата увеличится более чем на шесть евро. Пансионат представил такие расчеты муниципалитету, и местное самоуправление также понимает необходимость повышения цен.

Кроме того, плохое состояние котельной не играет на пользу центру социального ухода. Рупейка сказала, что котельная устарела и поэтому не так эффективна, как хотелось бы. В свою очередь, в муниципалитете пояснили, что эту котельную планируется передать компании Tukuma siltums. Это сняло бы с плеч пансионата не связанные с социальным уходом обязанности, оставив больше денег на улучшение и развитие учреждения. Руководитель центра Рупейка также считает, что пансионат не должен заботиться о закупке дров, а должен заниматься непосредственно своей основной функцией.

Однако пока возможностей экономить на энергии в заведениях такого типа не так много. Отопление необходимо, как и свет. Но в Rauda отключили один морозильник на складе и три морозильника на кухне. Таким образом центр старается экономить.

Аналогичная задача и у других центров социального ухода в Латвии — найти деньги на оплату энергоресурсов, отчислив их с других позиций.

В ведении Министерства благосостояния находятся четыре государственных центра социального ухода с 27 филиалами, расположенными по всей Латвии. Заместитель госсекретаря министерства Айя Гринберга признала, что можно покрыть цены на энергоресурсы, забрав деньги из запланированных более крупных планов развития. По ее словам, например, цены на дрова и пеллеты выросли на 180%.

Однако Гринберга подчеркнула, что в пансионатах можно без ограничений удовлетворить все основные потребности. Клиенты продолжают жить в теплых и освещенных комнатах, поскольку именно постояльцы пансионатов являются приоритетом, отметили в Минблаге.

В этом году министерство выделило почти миллион евро на удорожание коммунальных услуг и 650 тысяч евро на удорожание услуг общественного питания. Гринберга пояснила, что Минблаг также запросил дополнительное финансирование в размере примерно трех миллионов евро для содержания государственных пансионатов в следующем году.