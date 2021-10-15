Экс-депутат ЕП Мамыкин лишился работы в госсекторе из-за борьбы с прививками в соцсетях

После вмешательства министра благосостояния Гатиса Эглитиса директор Государственной инспекции труда (ГИТ) Ренарс Лусис решил уволить бывшего депутата Европарламента Андрея Мамыкина, который был назначен руководителем стратегической коммуникации в ГИТ, пишет LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Министр благосостояния пояснил, что данный шаг был необходим, так как активность Мамыкина в социальных сетях "несовместима с ценностями госуправления и основными принципами этики".

Как ранее сообщило ЛТВ, параллельно работе в ГИТ Мамыкин вел на YouTube канал Mamikins.tv, на котором поддерживалась дезинформация и проводились интервью, например, с бывшим фельдшером Рижской Восточной клинической университетской больницы Мариной Корнатовской, которую ранее из-за фейковых новостей о Covid-19 задерживала Госполиция.

На вопрос не идет ли содержание канала вразрез с ценностями ГИТ и кодексом этики, Мамыкин ответил, что выполняет установленные правила Кодекса этики. В свою очередь, руководитель ГИТ Ренарс Лусис признал, что о YouTube -канале своего подчиненного знает, но различает Мамыкина как человека и как сотрудника.