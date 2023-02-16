Экс-депутат Сейма Кайминьш приговорен к 280 часам общественных работ за подделку документов

В четверг, 16 февраля, Рижский городской суд приговорил бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша к 180 часам общественных работ за фальсификацию бухгалтерских документов, выяснило агентство LETA в суде.

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Вердикт суда первой инстанции можно обжаловать в Рижском окружном суде.

Ранее прокурор просил наказать Кайминьша штрафом в размере 15 минимальных зарплат или 9300 евро.

Кайминьша обвиняют в подделке бухгалтерского документа SIA Al De media, то есть счета, выставленного фирме Кайминьша SIA Suņu būda.

Прокурор Марис Урбанс ранее разъяснял комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям, что по уголовному делу получено достаточно доказательств, чтобы обвинить Кайминьша я в том, что он умышленно фальсифицировал бухгалтерские документы Al De Media.

По словам Урбанса, Кайминьш якобы использовал для подделки документов других лиц, составивших эти документы. Но этих людей нельзя привлечь к уголовной ответственности, поскольку они не знали о том, что в документах содержится недостоверная информация.

По информации Firmas.lv, Al De Media принадлежала Карлису Линардсу. Решение о приостановке хозяйственной деятельности компании было принято давно.

Еще 13-й Сейм дал добро на уголовное преследование Кайминьша, но во время работы парламента предыдущего созыва суд не смог рассмотреть дело и вынести по нему приговор.

Уголовный закон предусматривает лишение свободы на срок до одного года, принудительные работы или штраф за указанное преступление.

Дело Кайминьша ранее расследовало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

KNAB задержал Кайминьша в июне 2018 года в связи с уголовным процессом о возможном незаконном финансировании партии KPV LV, а также за предоставление ложных сведений в декларации. Однако позже KNAB прекратил уголовный процесс в отношении Кайминаса.

Кайминьш ранее был членом и одним из лидеров KPV LV. Позже стал беспартийным, занимал в 13-м Сейме должность главы Комиссии по правам человека. В 14-й Сейм Кайминьш не баллотировался.