Экс-депутата Адамсонса допрашивают по поводу поездок в Москву в баню и перевода денег дочери

Обвиняемому в шпионаже в пользу Россию бывшему депутату Сейма Яниса Адамсонсу (был избран от "Согласия") на этой неделе на судебном заседании задавали вопросы по поводу его поездок в Москву и по поводу денег, которые получала его живущая в России дочь — следствие предполагает, что это может быть вознаграждение от российской стороны. Свое сотрудничество с ФСБ Адамсонс категорически отрицает, сообщает передача de facto на телеканале LTV.

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Заседание, что нетипично для дел такого рода, было открытым, и на этом основании Адамсонс отказался назвать полные имена людей, с которыми встречался в Москве, чтобы у них не было неприятностей. По его версии, он просто ходил в баню с Евгением, ветераном войны в Афганистане, и с Александром, который служил в спецназе, а потом работал в администрации президента РФ. А в Москву он ездил потому, что в тот момент руководил в Сейме группой депутатов, которая занималась сотрудничеством с парламентом России.

У обвинения другая версия. Вместе Адамсонсом обвиняется бывший сотрудник КГБ советской Латвии Геннадий Силонов — он подключился по удаленной связи из Центральной тюрьмы. Следователи считают, что он связан с ФСБ России. Доказано, что Адамсонс и Силонов более 100 раз виделись как минимум с 2015 года. Адамсонс знакомства не отрицает, но говорит, что они просто общались и обсуждали самые разные вещи, от хоккея до политики. Были случаи, когда Адамсонс просил Силонова передать родственникам или знакомым в России какую-то информацию, книги или сигары. Также через Силонова, как утверждает Адамсонс, он пересылал деньги своей дочери в Россию, чтобы избежать банковских комиссий — однако следствие считает, что это было вознаграждение за полученные сведения. Не очень большое, 100-200 евро раз в пару месяцев. "Особо больших сумм не было, потому что, по моему мнению, Адамсонс был заинтересован в сотрудничестве с российскими спецслужбами не из-за материального интереса, а из-за своих взглядов", — заявил прокурор Юрис Лочмелис.

Следствие считает, что Адамсонс передавал, устно и письменно, гражданину России информацию, как публично доступную, так и доступную ему как депутату (например, о единицах НАТО), так и полученную неофициальным путем. В том числе это была информация, компрометирующая Службу госбезопасности и другие правоохранительные органы.

Из записей разговора следует, что Адамсонс минимум два раза, в 2017 и 2018 году, спрашивал у Слонова, когда он пригласит его в гости — вероятно, в Россию. Силонов на это отвечал, что не может согласовать это с начальством, потому что все взгляды прикованы к Украине, а на Балтию обращают внимание по остаточному принципу. В следующий раз Силонов уже запланировал поездку Адамсонса, но из-за каких-то изменений все остановилось. На вопрос прокурора о том, зачем Адамсонс хотел увидеться с начальником Силонова, Адамсонс ответил, что не знаком с ним и слово "начальник" это "общее обозначение".

Следствие считает, что Силонов считает начальством именно тех мужчин, с которыми Адамсонс встречался в Москве. Адамсонс при этом не отрицает, что Силонов координировал встречу.

Силонов также не признает своих связей с ФСБ и то, что он передавал ФСБ полученные от Адамсонса сведения. По словам адвоката Иммы Янсоне, она не видела доказательств этого.

Из материалов дела также следует, что часть сведений Адамсонс получил от бывшего следователя КГБ Андриса Страутманиса и бывшего работника Службы госбезопасности Артурса Шмаукстелиса. Их связь со шпионажем доказана не была, но Страутманис обвиняется по другому делу, а Шмаукстелис получил условный срок за разглашение гостайны.