Экс-генсек НАТО и бывший глава разведки Германии фигурируют в иске на 32 млн евро от администратора PNB banka

Администратор объявленного неплатежеспособным PNB banka Виго Крастиньш обратился в суд с иском на 32 млн евро в отношении бывшего правления и совета банка за нанесенные кредитному учреждению убытки. Как сообщает передача Латвийского телевидения De facto, в их числе оказались бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и экс-глава разведывательной службы Германии Август Ханнинг. Также отмечается, что по данному делу суд уже начал процедуру ареста их имущества.
Как выяснила De facto, администратор указывает, что правление и совет PNB banka — в сумме девять человек — в свое время также освободили от долга бывшего владельца банка Григория Гусельникова. В преддверии закрытия банка Гусельников объявил, что новым владельцем станет некая группа инвесторов под руководством американца Роджера Тамраза. В итоге эти люди не только не расплатились за акции банка, но еще и набрали в PNB banka долгов на 559 861 евро. "Единогласного решения правления о выдаче кредита не было, но, несмотря на это, кредит выдан. Платежей по этим кредитам, конечно же, не поступает. Гарантий нет", — пояснил Крастиньш.
В свою очередь, еще 31 468 997 евро убытков банк понес в результате действий, когда новые акционеры на самом деле получили акции, не запатив за них. Вместо этого они пообещали выплатить кредиты, выданные ранее банком Гусельникову и членам его семьи. В итоге Гусельников получил обратно заложенное имущество, а также 7 млн евро от PNB Banka для оплаты труда адвокатов. Однако "группа инвесторов Тамраза" никаких вложений так и не сделала.
Деятельность PNB banka была приостановлена 15 августа 2019 года, а 12 сентября суд Видземского предместья Риги признал банк неплатежеспособным.