Экс-генсек НАТО и бывший глава разведки Германии фигурируют в иске на 32 млн евро от администратора PNB banka

Администратор объявленного неплатежеспособным PNB banka Виго Крастиньш обратился в суд с иском на 32 млн евро в отношении бывшего правления и совета банка за нанесенные кредитному учреждению убытки. Как сообщает передача Латвийского телевидения De facto, в их числе оказались бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и экс-глава разведывательной службы Германии Август Ханнинг. Также отмечается, что по данному делу суд уже начал процедуру ареста их имущества.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как выяснила De facto, администратор указывает, что правление и совет PNB banka — в сумме девять человек — в свое время также освободили от долга бывшего владельца банка Григория Гусельникова. В преддверии закрытия банка Гусельников объявил, что новым владельцем станет некая группа инвесторов под руководством американца Роджера Тамраза. В итоге эти люди не только не расплатились за акции банка, но еще и набрали в PNB banka долгов на 559 861 евро. "Единогласного решения правления о выдаче кредита не было, но, несмотря на это, кредит выдан. Платежей по этим кредитам, конечно же, не поступает. Гарантий нет", — пояснил Крастиньш.

В свою очередь, еще 31 468 997 евро убытков банк понес в результате действий, когда новые акционеры на самом деле получили акции, не запатив за них. Вместо этого они пообещали выплатить кредиты, выданные ранее банком Гусельникову и членам его семьи. В итоге Гусельников получил обратно заложенное имущество, а также 7 млн евро от PNB Banka для оплаты труда адвокатов. Однако "группа инвесторов Тамраза" никаких вложений так и не сделала.

Деятельность PNB banka была приостановлена 15 августа 2019 года, а 12 сентября суд Видземского предместья Риги признал банк неплатежеспособным.