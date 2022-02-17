Экс-глава Конституционного суда не займет пост в Верховном суде из-за либеральных взглядов

В четверг, 17 февраля, после часовых дебатов Сейм не утвердил Саниту Осипову на должность судьи Верховного суда (ВС). Перед голосованием ряд депутатов от коалиции и оппозиции раскритиковали либеральные взгляды Осиповой, а также признали, что ее место в либеральном университете или партии.

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Кандидатуру Осиповой поддержали 40 депутатов, 29 парламентариев проголосовали против, а 16 воздержались. Таким образом, решение об утверждении Осиповой на должность судьи не было принято.

8 февраля Юридическая комиссия Сейма поддержала законопроект о назначении бывшей председательницы Конституционного суда (КС) Осиповой на пост судьи ВС. Ее место в КС займет Ирена Куцина.

Депутат от оппозиции Виктор Валайнис на заседании Сейма сообщил, что представляемая им фракция Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) оценила соответствие Осиповой для указанной должности. СЗК согласна с оценкой высокой компетентности Осиповой и ее достижений, однако политическая партия заявила о том, что научная деятельность экс-главы КС свидетельствует о знаниях в совершенно иных областях права, а не в гражданских делах.

Валайнис отметил, что Гражданский закон регулирует гражданские права, в том числе вопросы, касающиеся семейных дел и брака. Депутат добавил, что эти вопросы вызывают широкую дискуссию в Сейме, и КС ранее принимал неоднозначное решение о том, как следует с ними разбираться. По его мнению, вопрос о понятии семьи может вызвать конфликты между Сеймом и ВС.

Валайнис также признал, что "могут быть сформированы группы населения, которые могли бы использовать ВС для достижения желаемого результата суда".

"Это может привести к вмешательству ВС в полномочия парламента, чего мы должны по возможности избегать", — сказал депутат от оппозиции.

Валайнис подчеркнул, что для Осиповой есть место в ВС, но не в Департаменте Сената по гражданским делам.

Депутат от Нацблока Александр Кирштейнс охарактеризовал Осипову как интеллектуального и образованного человека, однако он также поддержал позицию Валайниса.

"У меня нет никаких возражений против ее особого мнения в вопросе о признании женщины мужчиной, но, как уже упомянул Валайнис, важно понять, какое направление мы поддерживаем", — заявил депутат, добавив, что у него лично есть возражения против мнения Осиповой о необходимости защищать различные формы семьи.

По мнению Кирштейнса, Осиповой "лучше работать профессором в одном из либеральных университетов Латвии". В качестве примеров политик привел Рижский университет им. Страдиня и Латвийский университет.

Депутат Инесе Либиня-Эгнере от "Нового Единства" подчеркнула, что Латвия является правовым государством, а закон не имеет идеологии. Она не согласилась с упреками Валайниса о некомпетентности Осиповой для должности в Департаменте по гражданским делам ВС, подчеркнув, что судьями могут быть все квалифицированные юристы.

"Тот факт, что юристы выбрали специализацию, не влияет на их квалификацию", — сказала Либиня-Эгнере.

Она также указала, что заявления от однополых пар рассматриваются Департаментом по административным делам ВС, а не Департаментом по гражданским делам.

Депутат от оппозиции Любовь Швецова согласилась с Валайнисом и Кирштейнсом и, как человек консервативных взглядов, не могла поддержать утверждение Осиповой в качестве судьи ВС.

В свою очередь, депутат от оппозиции Вячеслав Домбровский заявил, что его "шокировали" заявления Осиповой о более чем 60 000 людях, которым запретили работать, поскольку они не вакцинировались от Covid-19.

"Я не говорю о том, было ли это решение правильным или нет. Осипова подошла к этому не так, как надо, оценивая, входит ли это решение в интересы общества. Она публично это сравнила с посещением театра. Это не свидетельствует о серьезном подходе. Это не свидетельствует о том, что она объективно воспринимает тех людей, которые приходят в суд добиваться справедливости", — указал Домбровский.

Депутат от Нацблока Янис Иесалниекс также признал, что публичные заявления Осиповой за последний год были скорее политическими и идеологическими, а не правовыми.

"Если Осипова хочет заниматься политикой, законодательством, то в этом году состоятся выборы в Сейм и у нее есть все возможности баллотироваться от списка либеральной партии — "Прогрессивных", "Для развития/За!", Новой консервативной партии", — отметил Иесалниекс.