Экс-глава Минздрава: бюро вакцинации — абсолютно лишнее учреждение, которое тормозит процесс
Foto: LETA

Бюро проекта вакцинации — полностью лишнее учреждение, которое задерживает темп вакцинации, считает бывший министр здравоохранения и главный врач MFD veselības grupa Ингрида Цирцене.

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Она сказала агентству LETA, что, если бы была министром сейчас, организовала бы все иначе. Например, в вакцинации педагогов участвует несколько учреждений, и им приходится согласовывать между собой базы данных, производить лишние данные. А можно было бы просто выдавать списки мобильным бригадам, которые бы приезжали в школу и вакцинировали всех желающих работников.

"Я уже с февраля говорю, что основное ядро организации процесса — семейные врачи. У них заключен договор с Национальной службой здоровья, и вакцинировать своих пациентов должно быть их обязанностью", — считает Цирцене. Преимущество такой системы было бы в том, что у врачей есть вся необходимая информация о пациентах, их контакты, данные о хронических болезней и т. д. Они могли бы легко составлять списки, отсортировав пациентов по возрасту или по диагнозу, а потом медсестры бы обзванивали этих людей.

Поскольку в некоторых местах приема семейных врачей на это не будет хватать площади и человеческих ресурсов, помочь могли бы самоуправления: предоставив помещения и координаторов процесса. "Сейчас это делается, но нужно было сделать это раньше", — подчеркнула Цирцене.

По ее мнению, деньги надо тратить не на рекламную кампанию, которая все равно не работает, на создание мобильных бригад вакцинаторов.

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Коронавирус Вакцинация
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