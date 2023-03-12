Экс-глава Минздрава Винькеле: Кариньш просто сторонник платной медицины

Позиция главы правительства Кришьяниса Кариньша, что в отрасли здравоохранения следует провести некие реформы, без которых нет смысла обсуждать повышение ее финансирования, основана на его опыте жизни в США, заявила в передаче Латвийского радио 4 "Подробности" бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле, сообщает Rus.LSM.

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"Есть такие индексы, которые показывают эффективность системы. Это включает в себя доступность услуг и вообще целый обзор разных параметров в здравоохранении в пересчете на каждый выделенный евро. И по этим рейтингам мы с теми, недостаточными средствами, которые недодаются уже 30 лет (это как хроническая болезнь для отрасли) — мы работаем очень даже хорошо!

Риторика со стороны премьера — я это, как говорится, испытывала на своей шкуре два года — заключается в нескольких параметрах. Во-первых, если говорить популярным языком, то премьер пятый год говорит: на тебе, милая, 10 евро, и ни в чем себе не отказывай! И второе — он сторонник платной медицины, что проистекает из того, что он некоторое время жил в США, а там такой дикий капитализм: если ты богат — тебе доступна медицина, если нет — сам виноват", - сказала Винькеле.

"И это отношение, к сожалению, переносится и на Латвию, где у нас абсолютно другие традиции, другое понятие — мы все-таки и в преамбуле к Конституции записали, что мы — социально ответственное государство. На самом деле это как-то не получается.

Так что недостаток финансирования настолько хронический и настолько большой, что тут прикрываться как фиговым листком требованием реформ… Здравоохранение реформировано как ни одна другая отрасль!", - добавила бывший глава Минздрава.

Предложение направлять на нужды здравоохранения не 1% соцбюджета, а 7-12% Винькеле считает реалистичным в том смысле, что оно уменьшит издержки социального бюджета на выплату пособий по болезни, а также станут меньше выплаты пособий по безработице. Но по сути это — предложение просто переделить деньги социального бюджета, в который трудящиеся платят взносы на определенные виды страхования: на случай болезни, безработицы, длительной нетрудоспособности по инвалидности, выхода на пенсию.

Было бы наивно думать, пояснила экс-министр, что "кому-то в нашей государстве удастся отбить какой-то процент соцбюджета". И с точки зрения системы соцобеспечения это было бы неправильно, да и неэффективно.

"Посмотрите, например, на бюджет обороны. Разве вы слышали хоть одного политика, который бы говорил: вот да — мы ставим политическую цель увеличить бюджет обороны, и давайте-ка посмотрим на соцбюджет, оттуда возьмем денег! Ну нет же. Это политическое решение, и зубами и когтями эти деньги переделивают, увеличивается дефицит бюджета.

Единственная реформа, которая должна быть по финансированию [медицины] — это вооружиться смелостью и один раз сделать политический выбор, решение в пользу здоровья и жизни нашего населения", - сказала она.

По ее мнению, "то, что здравоохранение финансируется из общих налогов населения — это неплохо. Если случается какой-то переполох в экономике, то соответственно сокращаются накопления в социальном бюджете. Это тоже значит, что и для здравоохранения будет меньше! А теория и практика других стран говорят, что финансирование из общего бюджета — на самом деле такая модель, к которой думают вернуться и эстонцы. Так что эта перемена мест слагаемых не меняет результат".