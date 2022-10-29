Экс-глава Совета по конкуренции Абрама объявила о своем вступлении в партию "Прогрессивные"

Бывшая глава Совета по конкуренции Скайдрите Абрама, избранная в 14-й Сейм от партии "Прогрессивные", заявила о своем вступлении в эту партию в видео, опубликованном в микроблоге "Twitter".

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Абрама отметила, что в течение восьми месяцев в качестве независимого эксперта сотрудничала с "Прогрессивными" по вопросам экономики, государственного управления и борьбы с коррупцией, а теперь вступила в партию, чтобы 1 ноября вместе с девятью другими коллегами по партии начать работу в Сейме.

"Мои приоритеты неизменны: правовая, хорошо управляемая страна, изменения в экономике и борьба с коррупцией и неравенством", - говорит Абрама, выражая надежду, что десять представителей партии "Прогрессивные" преуспеют в этом.

Astoņus mēnešus kā neatkarīga eksperte sadarbojos ar partiju Progresīvie ekonomikas, valsts pārvaldes un pretkorupcijas jautājumos. Tagad esmu iestājusies partijā. 1.novembrī - kopā uz Saeimu! pic.twitter.com/4WEFLIYWWr — Skaidrīte Ābrama (@AbramaSkaidrite) October 28, 2022

Ранее сообщалось, что Абрама покинула пост главы Совета по конкуренции по собственному желанию 15 апреля 2020 года. Она занимал его с 26 июня 2012 года, а в 2017 году была утверждена на второй срок на посту главы учреждения.