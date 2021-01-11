Экс-мэр Даугавпилса Элксниньш переболел Covid-19: был госпитализирован с 30% поражением легких

Политик партии "Согласие", бывший мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш 11 января сообщил в своем профиле на Facebook, что в этот день был выписан из больницы, куда попал в связи с коронавирусом. "Положительный тест на Covid-19 я получил 31 декабря, а уже 7 января меня госпитализировали с пневмонией и 30% поражением легких", — поделился Элксниньш.

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"Я никогда не относился к ковид-дисидентам. Я знал, что это болезнь существует и что она опасна, поскольку не изучена в полной мере. Но, честно скажу, что как и многие люди младше 60-ти, я был уверен, что уж меня-то эта зараза не коснется! Я веду здоровый образ жизни, бегаю, купаюсь круглогодично, не курю, практически не пью, я точно не в зоне риска! Но вирусные болезни — это всегда лотерея и мне не повезло", — рассказал политик.

Учитывая собственный недавний опыт болезни Covid-19, Элксниньш призвал латвийцев "не отмахиваться" от требований эпидемиологической безопасности.

"Не ругайтесь, когда в городе вводят комендантский час: надетая маска и спокойный вечер дома с семьей — небольшая плата за право кому-то свободно дышать", — подытожил он.