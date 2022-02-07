Экс-мэр и деятели культуры: в 2022 году Рига может остаться без культурных мероприятий

В 2022 году Рига может остаться без культурных и спортивных мероприятий — работа самоуправления превратилась в бесконечный процесс без результата, считает бывший мэр Риги Олег Буров ("Честь служить Риге"). В феврале конкурсы финансирования уже должны сообщать о результатах – но в этом году они еще даже не объявлены.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В этом году Рига может остаться без культурных и спортивных мероприятий — работа самоуправления превратилась в бесконечный процесс без результата, считает бывший мэр Риги Олег Буров ("Честь служить Риге").

Непрофессиональная и нерациональная деятельность коалиции привела к тому, что профессионалов никто не слушает, а вместо этого принимаются неуклюжие политические решения. По этой причине Рига уже пережила хаос со столбиками, вело-эксперименты и скользкие улицы зимой, зимой в столице уже почти не было Рождественских рынков, Рига может остаться и без культурной жизни, считает политик.

В то время, как пора объявлять результаты конкурсов на финансирования для мероприятий, депутаты коалиции до сих пор спорят о новых правилах и критериях — в лучшем случае культурные организаторы смогут получить финансирование к лету.

Уже сообщалось, что деятели культуры отправили чиновникам открытое письмо, в котором указали, что сих пор не объявлены ни конкурс финансирования культурных проектов, ни конкурс финансирования рижских фестивалей.

В прошлом году 32 фестиваля получили поддержку в рамках этого конкурса — в том числе международный театральных фестиваль Homo Novus, фестиваль поэзии Dzejas dienas и музыкальных фестиваль Skaņu mežs, а также Рижский международный кинофестиваль, Рижский оперный фестиваль и многие другие.

Тогда конкурс финансирования рижских фестивалей объявили осенью предыдущего года, результаты оценивались примерно несколько месяцев. Итоги конкурса объявили в январе и феврале, и это уже усложнило планирование и реализацию мероприятий — особенно тех, которые должны были состояться весной.

В этом году конкурс финансирования рижских фестивалей 2022 не просто не объявили осенью 2021 года — его до сих пор не объявили, и нет никакой информации о том, когда это может произойти, пишут авторы открытого письма.

В Рижской думе объясняют, что поддержка деятелям культуры задерживается, так как самоуправление "разрабатывает новые правила и критерии для предоставления финансирования".