Экс-министр экономики: из-за отказа сотрудничать с Россией может подорожать электричество

Латвия уже не получает электричество из России по коммерческим каналам, но все еще не отключилась от сети БРЭЛЛ, где первые две буквы — Беларусь и Россия. Это планировали сделать в 2025 году, однако война заставляет действовать быстрее. Депутат Сейма и экс-министр экономики Ральф Немиро дал интервью на программе "Подробности", пишет rus.lsm.lv.

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"Решение десинхронизироваться от кольца БРЭЛЛ принято довольно давно… Мы слышали в комиссии [заседание состоялось 25 мая], что системные операторы готовы к такому исходу. Изначально планировалось плавно отключиться от БРЭЛЛ к 2025 году, но ситуация радикально изменилась", — заявил министр.

Электричество из России уже не приходит по коммерческим каналам. Это значит, что мы сами его генерируем — столько, сколько можем, а остальное закупаем по биржевым принципам. Но здесь есть еще один важный момент, связанный с балансированием электроэнергии: в какой-то момент, когда нам нужна соответствующая частота, энергия приходит от России, но в течение часа уходит назад — чтобы просто балансировать потребность в электричестве", — пояснил Немиро.

Бывший министр экономики рассказал, как отразится изменение ситуации на счетах латвийцев:

"Системный оператор AST говорил: поскольку дефицит электричества в Латвии существует, а электричество мы производим из газа, то есть ТЭЦ-2, возможен ценовой эффект — цена может возрасти".

Пока, по словам Немиро, нельзя точно сказать, каким будет удорожание. Плавный переход был бы лучшим решением, но из-за войны нужно действовать на опережение, так как Россия может отключить Латвию от этого кольца в любой момент.

Находящаяся под санкциями из-за российской агрессии в Украине компания "Интер РАО" и ее дочерние компании с субботы не могут торговать на бирже Nord Pool — это означает, что предприятие не может продавать электроэнергию в ценовой зоне Литвы и Латвии, а его дочерняя компания Inter RAO Eesti больше не может выступать в качестве продавца электроэнергии в Эстонии, сообщает LETA.