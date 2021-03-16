Экс-министр Кристовскис стал потерпевшим по делу о словах Лембергса, заявившего, что тот "стукач ЧК"

Прокуратура Курземского судебного округа присвоила статус потерпевшего депутату Вентспилсской думы, экс-главе МИД Латвии Гирту Валдису Кристовскису в уголовном процессе о возможном оклеветании. Как сообщает LETA, Кристовскис подал заявление, что мэр Вентспилса Айвар Лембергс неоднократно и публично заявлял, что тот сотрудничал с КГБ ЛССР.

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"Кристовскис был стукачем, который сотрудничал с Комитетом госбезопасности — ЧК. На работу в Народном фронте Латвии его поставил ЧК, чекистам он сообщал, действуя против независимости Латвии, и к тому же согласовывал списки членов Народного фронта с КГБ. То есть предал членов НФЛ для репрессивного органа безопасности оккупационного режима СССР", — заявил в свое время Лембергс.

Кристовскис же считает эти слова "особо циничными и тяжкими утверждениями", которые должны трактоваться как публичная клевета.