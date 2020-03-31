Предложение президента России Владимира Путина о временной отмене международных санкций в период борьбы с пандемией коронавируса может быть осуществлено, но только частично. Такое мнение в эфире телеканала RigaTV24 высказал бывший министр здравоохранения, а также экс-глава Минобороны Латвии Винетс Велдре.

Он допустил, что под инициативой Путина скрываются и другие политические интересы.

"Когда что-то вводится или отменяется, под этим всегда что-то скрывается. Если это касается медикаментов, средств гигиены или аппаратов искусственной вентиляции легких, думаю, что да. Все-таки санкции касаются живых людей. При этом санкции вводятся не просто так. У них есть конкретная цель, в данном случае — экономический карантин. Пусть думают в Брюсселе… наше правительство пусть думает. Думаю, выборочно что-то можно [отменить]. Но не все", — сказал Велдре.

На экстренном саммите "Большой двадцатки", созванном в связи с пандемией коронавируса, президент России Владимир Путин предложил отказаться от торговых войн и международных санкций "для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий".

"В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок", — заявил Путин.

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 700 тысяч человек: оно достигло 766,3 тысячи, 36,8 тысячи умерли, а более 160 тысяч — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.