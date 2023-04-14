Экс-министр образования не стала ректором. Даугавпилсский университет вновь возглавит Баршевскис

В пятницу, 14 апреля, ректором Даугавпилсского университета был избран Арвид Баршевскис, уже занимавший эту должность в 2007-2018 годах. По иронии судьбы, его конкурентом была экс-министр образования Илга Шуплинска, которая, занимая должность в правительстве, фактически выступала за закрытие Даугавпилсского университета.

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Арвид Баршевскис возглавит вуз в сложный период. На высоком политическом уровне идет речь о присоединении Даугавпилсского университета к Латвийскому университету. А в начале года грянул коррупционный скандал — был начат уголовный процесс о возможном мошенничестве со средствами Социального фонда ЕС в вузе.

Дело о мошенничестве с 600 млн евро

Выборам ректора Даугавпилсского университета предшествовал коррупционный скандал. В январе этого года в вуз нагрянули полицейские: проверка производилась в рамках начатого ранее уголовного процесса о возможном мошенничестве со средствами Социального фонда Евросоюза. Речь шла о сумме около 600 000 евро.

Одним из задержанных по уголовному делу был член Совета университета и заместитель ректора по вопросам развития Янис Кудиньш. Его быстро освободили, но применили меру пресечения — запрет на выезд из страны. Члены совета Даугавпилсского университета Вита Балоде-Андруса и Томс Торимс написали заявление об уходе с должности.

С 2018 года должность ректора занимает Инара Кокина.23 января 2023 года был объявлен международный конкурс на должность ректора Даугавпилсского университета.

Присоединение к ЛУ: состоится ли?

В феврале этого года было объявлено, что начинается процесс реорганизации Даугавпилсского университета, но он не будет быстрым — присоединение к Латвийскому университету состоится к 2026 году, сообщило Министерство образования. И якобы вузу сохранят автономию и даже упоминание в названии Даугавпилса.

Тогда ректор вуза Инара Кокина заявила, что у нее "не осталось сил убеждать министерство в необходимости сохранять автономию Даугавпилсского университета", поэтому она считает объединение с ЛУ лучшим вариантом. В случае, если вузы не объединятся, ДУ лишится финансирования Фонда оздоровления.

Судьба Даугавпилсского университета (и региональных вузов как таковых) давно является политической. На данном этапе в правящей коалиции нет единого мнения о реорганизации вуза. Против выступает "Объединенный список", традиционно опирающийся на регионы.

Баршевскис против Шуплински

На должность ректора Даугавпилсского университета было два претендента — Арвид Баршевскис и Илга Шуплинска.

В 2007-2018 годах он уже был ректором вуза, сейчас занимает должность проректора по учебном части. Поскольку Баршевскис уже был ректором два срока подряд, то возник вопрос о том, может ли он пойти на третий срок. У Баршевскиса есть заключение юридической комиссии Сейма, которое позволяет ему выставлять свою кандидатуру вновь, "обнулившись".

Однако в ходе публичных дебатов — второй претендент Илга Шуплинска — сравнила ситуацию с передачей власти от Путина к Медведеву и обратно.

Что удивительно, будучи министром образования и науки в 2019-2020 годах, Илга Шуплинска (тогда она представляла партию "Консервативные") защищала зрения правительства об объединении и укруплении вузов — то есть, о присоединении региональных учреждений к более крупным заведениям. Тогда Шуплинска считала, что нужно сконцентрировать лучшие человеческие ресурсы, финансы и инфраструктуру в высших учебных заведениях, поскольку число учреждений на душу населения в Латвии слишком велико для достижения хороших результатов.