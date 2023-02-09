Экс-министр Пуце: Латвии уже нужно сокращать дефицит бюджета
Foto: LETA

"У нас дефицит бюджета — почти как в 2009 году, когда был кризис, а доходов у страны не было вообще", — заявил в эфире программы "Открытый разговор" Латвийского радио 4 бывший министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце. Сейчас дефицит близок к двум миллиардам евро, тогда как по европейским правилам в случае Латвии он не должен превышать 200 миллионов евро.

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Пуце утверждает, что в прошлом правительстве была договоренность о постепенном сокращении дефицита бюджета в течении четырех лет: "Чтобы, когда придет время выполнять требования Евросоюза по обеспечению финансовой стабильности, не пришлось выполнять консолидацию за один год", — цитирует Пуце портал Rus.Lsm.lv. Если бы правила работали сейчас, считает экс-министр, максимальный дефицит бюджета Латвии мог бы достигать 150-200 млн евро.

"Это значит, что нам за год пришлось бы где-то найти 1,8 млрд. евро. Нынешнее правительство не смотрит на четыре года вперед, когда такой шаг совершать придется", — считает он.

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