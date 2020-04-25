Экс-премьер Кучинскис в прошлом году обзавелся новым автомобилем Peugeot

Экс-премьер Латвии, представляющий оппозиционный ныне Союз "зеленых" и крестьян Марис Кучинскис в прошлом году обзавелся совершенно новым автомобилем — Peugeot 5008 2019 года выпуска, свидетельствует его декларация должностного лица, поданная в Службу госдоходов (VID).

Годом ранее Кучинскис в своей декларации указывал, что он является владельцем внедорожника Mitsubishi Outlander 2017 года выпуска.

В прошлом году, согласно отчету Кучинскиса перед VID, он сделал покупку на 38 500 евро. На экс-премьера оформлено долговых обязательств на сумму 22 090 евро.

Зарплата депутата Сейма за прошлый год принесла Кучинскису 46 224 евро, зарплата от Госканцелярии — 5730 евро, пособие от Агентства соцстрахования — 1148 евро.

Для сравнения, в 2018 году Кучинскис заработал, будучи еще главой правительства, 70 074 евро — эти деньги начисляет Госканцелярия. Долговые обязательства политика состояли из двух долгов в размере 20 016 и 3305 евро.

У Кучинскиса по-прежнему имеются земля и постройки в Ерценской волости.