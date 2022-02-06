Экс-премьер Латвии Страуюма занялась выращиванием целебных трав

Бывший премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма после ухода из политики увлеклась выращиванием целебных трав и специй, исследованием своего генеалогического древа и написанием мемуаров. Об этом Страуюма рассказала в эфире Латвийского радио, пишет LSM.lv.

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Бывший премьер признала, что после ухода из политики дела у нее идут хорошо.

"Есть действительно много интересных вещей, которыми можно заняться вне политики", — заявила Страуюма.

По ее словам, она согласна с тем, что сказала после ухода из политики, а именно, надо уметь уйти тогда, когда тебя просят остаться, а не ждут, пока ты уйдешь.

Страуюма рассказала, что выращивает лекарственные травы и специи на участке своего сына в окрестностях Риги.

"На Рождество могли подготовить для всех пакетики с собственноручно выращенным чаем", — отметила экс-премьер.

Также она начала писать мемуары о своем детстве и своих родителях. По словам Страуюмы, это еще одно ее увлечение, для которого раньше не было времени. Экс-премьер написала уже 200 страниц и продолжает изучать свое генеалогическое древо.

Кроме того, Страуюма рассказала, почему решила стать премьер-министром в 2014 году. По ее словам, это было своеобразное чувство долга, поскольку не могли найти кандидата на эту должность. Кроме того, уходящий с поста Валдис Домбровскис тогда сказал, что должность премьера должен занять кто-то из министров. Кандидатуры других министров тогдашний президент Андрис Берзиньш не поддержал.

В свою очередь, на вопрос о своей отставке Страуюма указала, что при работе в руководстве правительством необходимо доверие со стороны партии.