Экс-президент Вайра Вике-Фрейберга призвала латышей обязательно голосовать на выборах в Сейм

Для латышей может быть "серьезно опасно" не участвовать в предстоящих выборах в Сейм 14-го созыва, заявила в интервью передаче "Панорама" на Латвийском телевидении экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.
"У меня очень большой страх, что (..) латышскому народу скажут, что не стоит идти на выборы голосовать (..) Если латыши не пойдут на эти выборы и не выскажут своего мнения, то другие сделают это за них", — сказал экс-президент.
"Это может быть серьезно опасно для нас. Не просто неприятно, как в предыдущие годы, а серьезно опасно", — подчеркнула она.
Поэтому у всех с их латышскими убеждениями "есть категорический, святой долг идти и участвовать в выборах", призвала Вике-Фрейберга.
Оценивая рост цен, который затрагивает и будет затрагивать Европу, а также Латвию, экс-президент заявила, что часть затрат "является чистыми спекуляциями со стороны поставщиков и распределителей".
По мнению Вике-Фрейберги, на уровне Европейского союза (ЕС) следует установить потолок возможного повышения цен. Правительства государств должны вмешаться и сказать, что это потолок, выше которого мы не позволим подняться ценам.