Экс-прокурор: история успеха, которой мы недавно гордились, полностью разрушена

С начала "капитального ремонта" в финансовом секторе Латвии многие изменения коснулись и работы правоохранительных органов. Все эти три года активные реформы продолжаются и подведомственных Генеральной прокуратуре структурах — и они, по мнению одного из бывших прокуроров, не внушают оптимизма. Об этом пишет LSM со ссылкой на эксклюзивное интервью Латвийского радио 1 с экс-прокурором, пожелавшим сохранить анонимность.

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В беседе с радиостанцией бывший сотрудник специализированной прокуратуры по организованной преступности и другим отраслям рассказал, что опытные и высоко квалифицированные прокуроры, до сих пор занимавшиеся расследованием крупных дел об отмывании денег, дел таких масштабов больше получать не будут. С 1 января 2023 года они поручаются прокурорам первого уровня.

"Они, насколько мне известно, не имеют ни элементарных знаний в области бухгалтерского учета, ни предыдущего опыта работы с особо серьезными преступлениями, не говоря уже об организованных группах. [...] Если такому прокурору дать новое дело — не хочу сказать, масштаба ABLV, но поменьше, с десятью фигурантами и примерно с 15 адвокатами, которые начали бы писать жалобы, — я думаю, этот прокурор выгорел бы в лучшем случае через полгода, [в худшем] написал бы заявление об увольнении через два месяца, — считает экс-прокурор.

Опытные следователи, которые ранее занимались крупными делами об отмывании денег (ABLV Bank, Trasta komercbanka), теперь, по словам их экс-коллеги, в основном лишь занимаются надзором за работой прокуроров первого уровня.

"На мой взгляд, ситуация складывается очень и очень печально. Наша история успеха, которой мы так гордились в 2019 и 2020 годах, когда мы преодолели порог входа Moneyval, когда у нас все получилось, — она полностью разрушена", — заключил бывший прокурор.

Впрочем, глава Генпрокуратуры Юрис Стуканс в ответ на упреки указывает, что опытные прокуроры все еще получают особо важные дела.