Экс-руководитель должен вернуть муниципальной компании Rīgas nami 1,2 млн евро

Верховный суд отказался возбуждать кассационный процесс по делу бывшего руководителя рижской муниципальной компании Rīgas nami Карлису Кавацсу, поэтому ему придется отбыть тюремное заключение сроком четыре года и компенсировать нанесенный Rīgas nami ущерб в размере 1,2 млн евро.

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Бывший руководитель Rīgas nami был признан виновным в превышении должностных обязанностей и подделке документов.

В 2012 году Карлис Кавацс был отправлен в отставку с поста главы Rīgas nami вместе с другими членами правления компании. Руководство Рижской думы отметило, что компания совершила высокорисковые сделки со свободными средствами компании. Позже Кавацса задержала полиция.

Как сообщает прокуратура, в 2011 Кавацс от имени Rīgas nami заключил договор с финансовой фирмой Zeus. По договору Rīgas nami без платы и без каких-либо гарантий передала фирме 5,5 млн евро. По сути, этот договор означал, что муниципальное предприятие на длительный срок передало фирме крупную сумму, не запретив использовать эти деньги в хозяйственной деятельности Zeus. Фирма осталась должна предприятию Rīgas nami 1,8 млн евро.