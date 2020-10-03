Экс-руководитель должен вернуть муниципальной компании Rīgas nami 1,2 млн евро
Foto: LETA

Верховный суд отказался возбуждать кассационный процесс по делу бывшего руководителя рижской муниципальной компании Rīgas nami Карлису Кавацсу, поэтому ему придется отбыть тюремное заключение сроком четыре года и компенсировать нанесенный Rīgas nami ущерб в размере 1,2 млн евро.

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Бывший руководитель Rīgas nami был признан виновным в превышении должностных обязанностей и подделке документов.

В 2012 году Карлис Кавацс был отправлен в отставку с поста главы Rīgas nami вместе с другими членами правления компании. Руководство Рижской думы отметило, что компания совершила высокорисковые сделки со свободными средствами компании. Позже Кавацса задержала полиция.

Как сообщает прокуратура, в 2011 Кавацс от имени Rīgas nami заключил договор с финансовой фирмой Zeus. По договору Rīgas nami без платы и без каких-либо гарантий передала фирме 5,5 млн евро. По сути, этот договор означал, что муниципальное предприятие на длительный срок передало фирме крупную сумму, не запретив использовать эти деньги в хозяйственной деятельности Zeus. Фирма осталась должна предприятию Rīgas nami 1,8 млн евро.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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