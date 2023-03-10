Экс-совладелец банка ABLV отсудил у своей бывшей жены почти два миллиона евро

В середине февраля Рижский окружной суд полностью удовлетворил иск бывшего совладельца ABLV banka Олега Филя к его бывшей жене Санте Бернал (ранее Замуэле), постановив взыскать с Бернале почти два миллиона евро, подтвердил бизнесмен агентству LETA.

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Суд в составе трех судей аннулировал заключенные между сторонами договоры дарения, обязав Бернал вернуть 1,9 млн евро, два автомобиля Porsche и эксклюзивные драгоценности, подаренные во время брака.

Суд также признал недействительным ряд сделок, заключенных Бернал в пользу близких ей лиц. На основании сделок доли капитала, автомобили, значительные суммы денег и другое имущество, принадлежащее Бернале, были переданы другим членам семьи. Недействительные сделки были заключены в 2018 году, примерно в то время, когда был расторгнут брак Филя и Бернал.

Бизнесмен несколько лет назад обратился в суд с просьбой отозвать подарки, которые он подарил бывшей жене, поскольку в распаде брака якобы виновата жена.

Рижский окружной суд рассмотрел дело в связи с жалобами Бернал и других ответчиков на вынесенное в прошлом году Рижским городским судом Видземского предместья решение, которое также было неблагоприятным для ответчиков.

По-прежнему существует возможность обжаловать решение в кассационном порядке в Верховном суде.