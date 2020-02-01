Эксперимент продолжается: улица Блауманя в Риге сегодня полностью предоставлена пешеходам

Продолжая эксперимент, Рижская дума сегодня с 10:00 до 20:00 полностью предоставит улицу Блауманя пешеходам, велосипедистам, а также различным инициативам, способствующим развитию предпринимательской деятельности, сообщили в думе.

В 11:00 в сквере улиц Блауманя, Кр. Барона и Персес председатель Рижской думы Олег Буров и руководство департамента сообщения, специалист по вопросам городского планирования Виестурс Целминьш, представители объединения "Город для людей" и Общества развития центра Риги расскажут о запланированных мероприятиях в сфере мобильности и приоритетах развития в транспортной отрасли.

Людей, проживающих на ул. Блауманя и паркующих свои машины во внутренних дворах, призывают заранее спланировать свой день таким образом, чтобы до 10 часов утра выехать из двора и вернуться домой только около 20 часов вечера. В свою очередь водители, которые приобрели абонемент на месяц или карту жителя, смогут оставить автомобиль бесплатно на платных парковках, расположенных на ближайших улицах.

Как сообщалось, Рижская дума планирует каждую первую субботу месяца закрывать одну из центральных улиц столицы для частного автотранспорта и отдавать ее пешеходам и велосипедистам. Цель этой инициативы — оживить центр Риги, способствуя мобильности жителей и развитию городской среды.

Самоуправление призывает предпринимателей активно пользоваться этой инициативой, привлекая посетителей. По данным опроса, в день, когда для транспорта была закрыта улица Тербатас, посещаемость местных кафе и магазинов, как и их прибыль, выросла на 30%.