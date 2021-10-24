Эксперимент с организацией велополос на ул. Дунтес уже обошелся в 43 тысячи евро

Эксперимент с организацией велодорожки на ул. Дунтес обошелся в сумму более 43 тысяч евро, сообщает телепередача Bez Tab. Напомним, что веполосы здесь появились в начале сентября, а спустя месяц часть их пришлось ликвидировать из-за жалоб Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) и предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme на пробки.

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Телеканал уточняет, что на создание велополос протяженностью в 4 километра было потрачено 35 тысяч евро. А демонтаж части велодорожек с проезжей части улицы Дунтес на участке между перекрестками с улицами Лактас и Сканстес (в целом — около одного километра) потребовал еще около восьми тысяч евро. В расходы входят установка столбиков и других ограничителей, а также покраска велополос.

Как уже ранее писал портал Delfi, СНМП и Rīgas satiksme жаловались на пробки, которые затрудняли проезд по этому участку после появления велополос.

После ликвидации велополос велосипедистам на этом участке рекомендуется ехать по проезжей части или тротуару, сообщается на сайте столичного самоуправления. Работы по ликвидации полос были начаты 9 октября и продлятся примерно один месяц.

Протяженность каждой из двух велополос на этом участке составляет 500 метров, они являются частью веломаршрута центр Риги — Саркандаугава и велополосы от улицы Сканстес до улицы Тилта.

"Организацию движения на этом участке мы изначально обсудили вместе с несколькими ответственными организациями и получили поддержку. Однако мы заметили транспортные заторы на этом участке, хотя сейчас они и уменьшились, но все-таки сохраняются, и затрагивают движение общественного транспорта и машин Службы неотложной медицинской помощи. Поэтому на данном участке велосипедистам придется ехать по проезжей части или тротуару, соблюдая правила дорожного движения", — пояснил исполняющий обязанности главы департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс.

На улице Дунтес у выезда с автобазы СНМП на дороге будет нанесена разметка "желтая решетка" (в ПДД — дорожная разметка 959), на которую транспортным средствам запрещено заезжать, если за ней уже образовалась автомобильная пробка.