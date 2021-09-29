Эксперт: антитела к Covid-19 - не повод не прививаться
Foto: F64

Наличие антител в крови не является достаточно весомой причиной для получения ковид-сертификата и отказа от вакцинации. Об этом сообщает программа Bez Tabu.

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Жительница Латвии Лайла считает, что у нее нет необходимости делать прививку от Covid-19. Женщина утверждает, что у нее в крови достаточно антител, чтобы защититься от вируса.

"В августе прошлого года заболела моя семья и я переболела с ними. И поскольку тогда не было вакцины, ничего подобного не было, я об этом думала. Мне было интересно, насколько высок уровень антител в моей крови, поэтому я подумала, что мне нужно сдать тест", — заявила Лайла в интервью Bez Tabu.

В лаборатории ей сказали, что тест редко дает хороший результат.

"Если у меня в крови высокий уровень антител, мне не нужна вакцинация прямо сейчас", — сказала Лайла.

Женщина также поделилась с Bez Tabu результатами своих анализов. Журналисты решили обратиться к вирусологу, чтобы выяснить, действительно ли Лайле не нужна вакцинация.

Профессор Рижского университета им. Страдиня, руководитель кафедры биологии и микробиологии Юта Кройча просмотрела анализы и проконсультировалась еще с тремя ведущими экспертами Латвии. Профессор выяснила, что уровень антител характерен для вакцинированного человека, а не переболевшего. Лайла с таким мнением категорически не согласна.

Однако профессору известен случай в Латвии, когда в организме выработались тысячи антител. В случае с Лайлой их несколько сотен. Следовательно, это нельзя считать достойным внимания результатом.

Кройча подчеркнула, что даже после того, как человек переболел Covid-19, он защищен от вируса следующие 180 дней, после следует сделать прививку. Надеяться на то, что антитела защитят от Covid-19, не стоит. Однако она указала, что вакцинация — это свободный выбор каждого.

Лайла не знает, какой будет ситуация позже осенью, какие будут ограничения и насколько важен будет ковид-сертификат.

"На данный момент я не вижу причин для вакцинации, в то же время я не могу получить ковид-сертификат", — сказала женщина.

Представитель Национальной службы здравоохранения (NVD) Гинта Озолиня подтвердила, что в настоящее время действуют сертификаты трех типов: сертификат о завершенной вакцинации, результат лабораторных анализов на Covid-19 и сертификат, подтверждающий, что человек переболел вирусом. Сертификат о вакцинации выдается автоматически, если через 180 дней после болезни делается одна прививка.

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