Эксперт Банка Латвии: снижение взносов второго пенсионного уровня было бы крайне неправильным решением
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Снижение взносов во второй пенсионный уровень было бы крайне неправильным решением, агентству LETA сообщил руководитель Управления монетарной политикой Банка Латвии Улдис Руткасте.

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Руткасте объяснил, что второй пенсионный уровень был создан в связи с демографическими вызовами будущего, вызванных старением населения. Коэффициент замещения доходов на пенсии, то есть, размер новых пенсии относительно средней зарплаты по стране, сейчас составляет примерно 40%, а в 2040-2050 году он может упасть до 20%, объяснил экономист.

“Вместе с тем вклад второго уровня в общий размер пенсии вырастет. Уже с существующей системой из-за проблем старения будущие пенсии грозятся быть очень низкими, поэтому предложение перераспределить взносы второго уровня - это разрушение системы и предвыборные попытки финансировать неотложные нужды за счет будущего, а также получить голоса избирателей”, - заявил Руткасте.

Экономист считает, что государство должно, наоборот, увеличивать взносы второго пенсионного уровня, чтобы они достигли уровня, предусмотренного до наступления предыдущего экономического кризиса. Кроме того, необходимо решать вопрос доходности второго пенсионного уровня и добиться повышения этого показателя.

Как уже сообщалось, министр благосостояния Гатис Эглитис (НКП) предлагает перенаправить взносы второго пенсионного уровня. Одним из потенциальных решений может быть снижение обязательности взносов, чтобы снизить затраты на рабочую силу.

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