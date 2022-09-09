Эксперт: бустерная и первичная прививка от Covid-19 может быть сделана адаптированной вакциной

Бустерную вакцинацию и первичную вакцинацию против Covid-19 можно проводить также адаптированными вакцинами производства компаний Moderna и Pfizer, сообщила в пятницу в ходе дискуссии о вакцинации против Covid-19 адаптированными вакцинами заведующая Центром семейной вакцинации Детской клинической университетской больницы, председатель Государственного совета по иммунизации (IVP) Даце Завадска.

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Ожидается, что этой осенью и в дальнейшем вакцина от Covid-19 будет доступна вместе с другими вакцинами — от гриппа, клещевого энцефалита, столбняка и других заболеваний. Возможна также гетерологичная вакцинация: если ранее была получена вакцина другого производителя, в будущем можно будет прививаться и новыми адаптированными вакцинами, пояснила Завадска.

Адаптированные вакцины запланированы для детей с 12 лет, а оригинальные вакцины подходят для детей младшего возраста — от 5 до 11 лет.

"Новые вакцины адаптированы для лучшего соответствия циркулирующим штаммам вируса. Они эффективно защищают не только от омикрон-штамма BA.1, но также от BA.4 и BA.5, но этому не следует уделять особого внимания. Не исключено, что в этом году появятся новые штаммы вируса, которые будут больше похожи на БА.2, чем на БА.5", — отметила Завадска.

Вакцинация рекомендуется для всех групп населения, независимо от сопутствующих заболеваний, но наиболее важно как можно раньше обеспечить вакцинацию населения с умеренной и выраженной иммуносупрессией, например, онкологических больных и пациентов с пересаженными органами. Особенно рекомендуется привиться постояльцам и работникам центров социальной помощи, людям старше 65 лет, пациентам с хроническими заболеваниями, а также работникам сферы здравоохранения.

Директор отдела анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра контроля и профилактики заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков заявил, что в последние дни снижение заболеваемости Covid-19 в Латвии больше не наблюдается. По его информации, в среднем Covid-19 заражаются 700 человек в день и каждый пятый человек имеет симптомы респираторно-синцитиального вируса (РСВ).

"Сейчас начинается учеба, люди возвращаются в город из отпусков, ходят по магазинам, и это хорошо для вируса. Позитивная новость такова, что хотя число пациентов в больницах увеличивается, оно все же не настолько высоко, как было ранее. У многих есть иммунитет, потому что они были привиты или приобрели гибридный иммунитет после заражения коронавирусом", — сказал Перевощиков.

При этом он добавил, что перенесенное заболевание не защищает от повторного заражения Covid-19. По данным SPKC, 11 000 человек, у которых в августе был диагностирован Covid-19, ранее уже были инфицированы. Это означает, что примерно 30%, или каждый третий житель Латвии, заболели Covid-19 во второй или даже в третий раз, заявил представитель SPKC.

При этом он отметил, что за летние месяцы удалось предотвратить более 40 тысяч случаев заболевания благодаря вакцинации против Covid-19. Также более 700 человек не были госпитализированы в тяжелом состоянии, предотвращено 90 летальных исходов.

Несмотря на то, что адаптированные вакцины против коронавируса не могут полностью адаптироваться к передаче вируса, в крупных центрах вакцинации нет необходимости, считает Завадска. Она подчеркнула, что сделать прививку — это ответственность каждого, и если человек знает, что пора пройти ревакцинацию, он находит в интернете ближайший пункт и делает это.

Уже сообщалось, что Латвия получила 230 400 адаптированных вакцин Pfizer против Covid-19 и 43 200 адаптированных вакцин Moderna.