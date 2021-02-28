Эксперт: чеки не стоит выбрасывать, даже если больница готова отправить их в СГД

Медицинские чеки за полученные услуги стоит хранить даже в случае, если медучреждение предлагает отправить их в Службу госдоходов электронно, заявила в интервью Latvijas Radio представитель СГД Линда Лаздиня. Об этом пишет rus.lsm.lv.

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Она рассказала, что в некоторых случаях система дает сбой — и чеки в декларацию в полном объеме не попадают. "Поэтому я определенно хочу подчеркнуть, чтобы люди чеки брали, хранили и вносили сами [в систему]", — указала Лаздиня.

Она добавила: лучше в случае, если в системе появится два одинаковых чека, один удалить, чем вообще остаться ни с чем, если квитанция в электронном виде не отправлена — и человек ее не сохранил.

Лаздиня пояснила: чеки в СГД предприятия посылают с другой целью — чтобы было проще отчитываться за использованные квитанции. Фирмы пользуются этой возможностью и предлагают включить чек в декларацию клиента, однако, к сожалению, сделать это по разным причинам удается не всегда.