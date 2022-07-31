Эксперт: что надо сделать со смартфоном перед тем, как с ним попрощаться

Если вы решите отдать, продать или подарить свой старый гаджет, не забывайте о личной информации на вашем телефоне и выполните несколько простых шагов, чтобы сохранить эту информацию для себя и не передать ее другим. Для сохранения личной информации и удаления всех данных со старого телефона надо следовать принципу из пяти пунктов, рекомендованному "Tele2".

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“На смартфоне мы храним такую же, а иногда даже более важную информацию, чем на компьютере, поэтому, прежде чем распрощаться с телефоном, следует убедиться не только в том, что вся важная информация перенесена на новый телефон, но и в том, что она удалена и человек, который получит устройство, не будет иметь доступа к вашим аккаунтам, паролям и другим важным личным данным”, – говорит Гинтс Пейчс, руководитель технического сервиса “Tele2”.

"Когда это будет сделано, можно принять решение о дальнейшей жизни устройства – отдать его, продать или подарить. Хорошая новость для всех, кто заботится об окружающей среде – есть возможность принести старое устройство в один из центров “Tele2” и получить вознаграждение, которое можно направить, например, движению “Zero Waste” в Латвии. Также есть возможность потратить сумму выкупа старого устройства на новую покупку", - добавляет эксперт.

1. Выберите SIM-карту и карты памяти

Эти карты могут содержать контакты или другую важную для вас информацию, например, фотографии или документы, которые не нужны новому владельцу телефона, но вам не хотелось бы, чтобы такая информация попала в руки других. По этой причине при прощании со старым устройством из него необходимо извлечь и SIM-карту, и карты памяти.

2. Резервное копирование

Вероятно, вы не хотите потерять какие-либо данные со своего телефона. Несмотря на то, что “iPhone” и “Android” имеют встроенные службы резервного копирования, которые выполняют большую часть работы за вас, все же рекомендуется проверить основные приложения и убедиться, что все сохранено в облаке или другом хранилище. Надо также подумать о видео и фотографиях, хранящихся на устройстве – о них позаботятся Apple Photos, Google Photos или Dropboх.

Чтобы сделать резервную копию содержимого телефона Android, нажмите “Settings” (Настройки пользователя), выберите “System” (Общее управление пользователя), “Backup” (Резервное копирование пользователя), отметьте “Back Up to Google Drive” (Создание резервной копии на сервере “Google Drive”) и выберите опцию “On” (Включить).

В “iPhone” это можно сделать, зайдя в “Settings” (Настройки пользователя), и, нажав на свое имя, выбрать “iCloud” и “iCloud Backup” (Резервное копирование пользователя на “iCloud”). Активируйте копирование, выбрав опцию “On” (Включить). Также нажмите “Back Up Now” (Сделать резервное копирование сейчас).

3. Перешлите коды двухуровневой аутентификации

Эта дополнительная защита затрудняет доступ других к вашим аккаунтам. Телефон стал ключом, позволяющим подключаться к аккаунтам, и его смена может вызвать проблемы. Если вы используете программу для генерации двухуровневых кодов, вам необходимо ее установить на своем новом телефоне, чтобы вы могли входить в свои аккаунты, как обычно.

4. Выйдите из своих аккаунтов

Для некоторых мобильных приложений это не требуется, но рекомендуется отказаться от большинства приложений на старом телефоне. Некоторые мобильные приложения имеют ограничения на количество устройств для их использования, а некоторые платные приложения имеют ограничения на количество установок. По этой причине рекомендуется выйти из приложения или удалить его на старом телефоне перед загрузкой приложения на новое устройство. Прежде чем выйти, убедитесь, что вы знаете все свои пароли – они понадобятся вам, если вы захотите войти с другого устройства.

На устройствах “Android” перейдите в “Настройки”, выберите “Accounts”, затем выберите свои аккаунты и нажмите “Remove Account” (Удалить аккаунт). Также не забудьте удалить сохраненные пароли в браузерах. В браузере “Google Chrome” вы сделаете это, перейдя в “Настройки”, выбрав “Passwords” (Пароли) и функцию “Off” (Выключено) рядом с “Save Passwords” (Сохранить пароли).

Важно выйти из своего аккаунта “Apple ID” на “iPhone”. В настройках нажмите свое имя, выберите “Sign Out” (Выйти), введите свой пароль и нажмите “Turn Off” (Выключить). Также обязательно отпишитесь от функции “Find My Phone” – важно, чтобы телефон был подключен к интернету, когда вы отписываетесь от этой функции.

5. Удалите все данные из телефона

Для этого вам необходимо вернуть первоначальные настройки устройства, удалив всю его внутреннюю память. Это означает, что из устройства будет удалено все, от данных вашей домашней сети Wi-Fi и истории просмотров до загруженных изображений, крайне важно, чтобы вы сделали этот шаг только после того, как завершите предыдущие действия.

На устройстве “Android” перейдите в “Настройки”, выберите “System” (Общее управление), “Reset Options” (Параметры сброса) и “Factory Data Reset” (Сброс данных производителя). Нажмите “Reset Phone” (Сбросить телефон) и введите PIN-код своего телефона. Телефон перезагрузится, и в его внутренней памяти больше не будет никакой личной информации.

На вашем “iPhone” перейдите в “General” (Настройки), нажмите “Reset” (Сброс), затем “Erase All Content and Settings” (Стереть все содержимое и настройки) и “Erase Now” (Стереть сейчас). Устройство попросит вас ввести пароль, и после завершения процедуры содержимое телефона будет стерто, а телефон готов для нового владельца.