Эксперт: до 5 ноября количество пациентов с Covid-19 в больницах может достичь 2300

До 5 ноября количество госпитализированных пациентов с Covid-19 может достичь 2300 человек, предположил на заседании Сейма Юрис Перевощиков, директор отдела анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Сегодня, 22 октября, кумулятивный показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч человек превысит 1540, считает Перевощиков.
Сегодня также может быть зарегистрировано новое рекордное количество случаев Covid-19 — более 3300 за один день, сообщил депутатам советник министра здравоохранения Каспарс Берзиньш.
Берзиньш рассказал, что за прошедшие сутки от Covid-19 умерло 29 человек.
До 15 ноября в Латвии объявлен локдаун.