Эксперт: если хотите продать машину, сейчас самый подходящий момент

Дефицит автомобилей у автодилеров и на вторичном рынке привел к тому, что и спрос, и цены на автомобили в Латвии находятся сейчас на высоком уровне. Поэтому вторая половина 2022 года — подходящий период для тех, кто планирует продать автомашину.

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Об этом в подкасте "Отчаянный оптимист" на Delfi заявил президент Автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс. Полностью подкаст можно прослушать здесь.

Кулбегс также отметил, что во время кризиса 2008 года большинство новых автомобилей находилось в банковском лизинге. Сейчас же ситуация изменилась и на рынке доминируют игроки небанковского сектора, которые выдают кредиты на покупку машин: "Уже наметилась тревожная тенденция: у людей начинаются проблемы с платежами, а это может грозить очень большими процентами. И такие случаи, к сожалению, мы уже видим. Поэтому, если вы чувствуете, что начались проблемы — продавайте машину. Сейчас для этого еще очень подходящий момент. Спрос хороший, а цены до сих пор высокие".

Кроме того после связанных с Covid-19 ограничений на рынке ощущается нехватка доступных для покупки машин, как новых, так и подержанных. "Ситуация "деньги есть, машины нет", с которой мы как-то уже сталкивались, повторяется. Нехватка ощущается как в секторе новых машин, так и поддержанных. При этом на многие машины цены выросли на 30-35%", — говорит Кулбергс.

Жители Латвии по-прежнему отдают предпочтение дорогим автомобилям, отмечает президент Автомобильной ассоциации. Впрочем, предстоящий кризис, скорее всего, внесет свои коррективы: "На данный момент мы по-прежнему покупаем автомобили, руководствуясь эмоциями, а не здравым смыслом: 48% поддержанных импортных автомашин — это автомобили премиум-класса. Это BMW, Volvo, Audi, Mercedes. По статистике, у нас самый большой процент внедорожников на дорогах в Европе. Думаю, что постепенно люди начнут отказываться от дорогих в обслуживании автомобилей в пользу более экономичных. В этом году мы уже столкнулись с большими транспортными расходами, а впереди еще зима — добавятся счета за отопление, электричество, газ плюс продолжат расти цены на продукты питания".

Отчасти этот процесс уже идет. Задумываясь о покупке новой машины, жители Латвии изучают параметры экономичности. По словам главы Автомобильной ассоциации, в этом году наблюдается взрыв спроса как на поддержанные, так и новые электромобили. "Если раньше из десяти машин только одна заявка была на электромобиль, то теперь это уже пять из десяти. То есть интерес существенно вырос, — говорит он. Большую роль в этом сыграла доступная государственная поддержка: около 65% все заказов — это автомобили для частных лиц, оформляющих господдержку. При этом с учетом роста цен на топливо на данный момент самая дешевая электромашина в компакт классе стала в ряд с дешевой бензиновой машиной".

"Отчаянный оптимист" дает рецепты для лимонада из всех лимонов, которые подкидывает нам жизнь в современной Латвии. Гости и эксперты "сдают" свои лайфхаки и стратегии, делятся профессиональными секретами и не стесняются говорить о собственных ошибках и потерях.

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