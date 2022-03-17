Эксперт: если заботиться о качестве воздуха, в Латвии ежегодно было бы на 1000 смертей меньше

В Латвии ежегодно можно было бы предотвратить около 1000 преждевременных смертей, если должным образом заботиться о качестве воздуха, указал специалист по здоровью окружающей среды Иварс Ванадзиньш в интервью передаче "Панорама" на Латвийском телевидении, пишет LSM.lv.

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Уже несколько дней наблюдается плохое качество воздуха, особенно в столице. Одной из основных причин загрязнения воздуха является смесь песка, соли и частиц щин, которая может нанести вред здоровью жителей при попадании в дыхательные пути.

Службы мониторинга качества воздуха также указывают, что в последние дни качество воздуха в городах стало хуже. Согласно прогнозам, на выходных в городах оно по-прежнему будет плохим.

Как сообщила специалист Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Александра Канищева, выросло содержание в воздухе различных веществ, например, диоксид азота и мельчайшие частицы пыли 2,5 PM, которые наиболее опасны.

Увеличилось и количество других вредных веществ в воздухе. Причин ухудшения качества воздуха несколько. И отопительные, и автомобильные загрязнения, которые не могут быть в достаточной мере рассеяны погодой, а также отсутствие своевременного сбора песка, пыли и частиц шин, сажи и копоти на улицах. По словам профессора Рижского университета им. Страдиня Иварса Ванадзиньша, такая пыль может вызвать так называемый синдром хронического воспаления. Для многих людей это хроническое заболевание легких может стать причиной преждевременной смерти.

Ванадзиньш призывает в эти дни людям с хроническими заболеваниями носить респиратор на улице, пока ситуация не нормализуется.

В свою очередь, Канищева указала, что в Латвии слишком мало внимания уделяется влиянию загрязненного воздуха на здоровье. Сама она старается следить за качеством воздуха и в повседневной жизни и подстраивать под него свои планы.

Канищева отметила, что на сайте Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии каждый может следить за показателями качества воздуха и соответствующим образом планировать свои действия.