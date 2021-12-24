Эксперт: ежедневное использование устройств GPS притупляет восприятие пространства

Восприятие пространства может притупиться, например, из-за постоянного использования навигационных устройств в повседневной жизни. Об этом в передаче "Известное в неизвестном" на Латвийском радио рассказал профессор факультета даторики Латвийского университета и руководитель Лаборатории восприятия и когнитивных систем Юргис Шкилтерс, пишет LSM.lv.

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"Повседневное использование навигационных устройств снижает пространственную детализацию наших знаний. Проблема в том, что в 2021 году мы не можем однозначно сказать, хорошо это или плохо. Человек — адаптивный организм, мы приспосабливаемся в ходе эволюции, и никогда не бывает, чтобы один навык, который внезапно ослабевает, не заменяется ничем другим", — сказал профессор.

В то же время профессор подчеркнул, что можно тренировать пространственную память. Для этого необходимо ежедневно перемещаться без навигационных устройств, выбирать новые маршруты и менять способы передвижения.

По словам Шкилтерса, восприятие пространства или того, как мозг обрабатывает информацию об окружающей среде и пространстве вокруг нас, является основным ощущением, которое развивалось у людей на протяжении сотен тысяч лет. Этот навык совершенствуется в процессе развития каждого человека, приобретения опыта и изменения возраста.

Без восприятия пространства люди не могли бы выжить. Как указал эксперт, этот навык играет роль матрицы, в которую вкладываются другие знания. Шкилтерс также отметил, что есть некоторое сходство в том, как маленькие дети и взрослые осваивают новое пространство.

При посещении нового места человек сначала замечает важные точки остановки. Для взрослого человека в новом городе первыми остановками будут, например, аэропорт, вокзал, гостиница. Маленькие дети также воспринимают точки остановки в новой комнате — кровать, рождественскую елку или что-то еще. Следующий шаг — понять, как переходить от одной точки к другой.

Как пояснил профессор, когда человек переходит от одной точки к другой, у него развивается понимание того, как составлено определенное пространство. Однако разница между маленькими детьми и взрослыми заключается в том, что взрослый человек гораздо чаще пользуется восприятием расстояния. То есть, взрослый видит, как далеко или близко находится определенное место в комнате. Тем временем, дети лучше воспринимают то, связаны ли предметы в комнате или перекрываются, отметил Шкилтерс.