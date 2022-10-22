Семейным врачам не хватает информации о том, с какими проблемами дети сталкиваются в школе. В ранней диагностике проблем с поведением большая роль именно у семейных врачей, а проблемы могут говорить о том, что ребенок растет в неблагоприятной обстановке. В таком случае помогать могут семейные врачи и школьные специалисты — но для этого они должны работать скоординированно. Об этом во время дискуссии о "Трудных детях" заявил член правления Латвийских сельских семейных врачей, руководитель отдела молодых семейных врачей Аинис Дзалбс.

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Семейные врачи выписывают школам справки, а наоборот это не работает



По словам Дзалбса, среда, в которой растет ребенок, играет важную роль в ранней диагностике поведенческих расстройств у ребенка. Но тогда как семейные врачи постоянно выписывают в школу многочисленные справки о состоянии здоровья ребенка, от школ и школьных психологов семейные врачи не получают никакой информации — с ребенком ведь все в порядке. Таким образом у семейных врачей в Латвии нет представления о том, с какими проблемами сталкиваются дети в школе, какие организации этим занимаются и к кому следует обращаться.

"В стране нет регулирования, которое дает семейным врачам доступ к информации о поведении ребенка в школе. А если информация становится известной, нет никакого установленного порядка, как эти вопросы решать. В существующие алгоритмы семейный врач не включен в качестве доверительного управляющего — и не хватает инструментов, которые врачи могли бы применять", — объяснил специалист.

Все это, по его словам, мешает "трудным детям" вовремя получать необходимую помощь.

Наличие у ребенка нарушений поведения — сигнал о том, что в среде, где растет ребенок, что-то не так, и у семьи нет ресурсов для решения проблемы. В этом случае школа будет местом, где дети получат поддержку — но учреждения должны уметь своевременно распознавать проблемы в поведении ребенка, чтобы избежать страданий детей и общества в целом, считает детский психиатр Никита Безбородов.

"Плохое поведение" детей — просьба о помощи



Учителям часто кажется, что дети должны уметь хорошо себя вести сами по себе, отмечает директор магистерской программы Латвийского университета Дита Ниманте. Однако своим поведением ребенок зачастую сигнализирует о проблемах, на которые не обращают внимания ни дома, ни в школе, и в результате у детей может появиться ощущение, что ими никто не интересуется.

Нимане считает, что учителя должны помогать детям освоить навыки хорошего поведения, а не только учить читать и писать.

"Во многих школах проблемные случаи "заметают под коврик". Но если делать вид, что проблемы нет, дети начинают думать, что нет решения. С поведенческими проблемами сталкиваются все, и главное — быть честными и открытыми и решать их вместе", — подчеркнула специалист.

"Детям рассказывают, почему они плохие и что плохого сделали"



Похожие мысли высказала замглавы Госслужбы пробации Илона Линде. Она добавила, что детям часто рассказывают, почему они плохие и что плохого сделали, но очень мало внимания уделяют хорошему. Она подчеркнула, что Государственная служба пробации вкладывает много труда, но пробация в отношении поведенческих нарушений у детей сама по себе ничего не решит, и важно, чтобы ведомства в этом вопросе сотрудничали.

Детский психиатр Анете Масальска также подчеркнула, что на данный момент отсутствует сотрудничество между учреждениями, а информационные материалы, предназначенные для решения проблемных ситуаций, зачастую только разрабатываются, но никуда не попадают.

"Например, мы создали материал, но о нем не знают ни в Министерстве образования и науки, ни в других учреждениях. И нет единого видения, как поступать в ситуации с детьми, имеющими нарушения поведения. В муниципалитетах нет ресурсов, в которых были бы собраны услуги, доступные таким детям. Сначала нужно думать о способах сотрудничества, а уже потом говорить о содержательной системе того, как помочь детям", — подчеркнула Масальска.

Уже сообщалось, что Государственный контроль указывал, что, хотя в последние годы ответственные учреждения и общественность осознают, что необходимо вовремя замечать изменения в поведении ребенка и вовлекаться в их решение, четкой системы, которая позволила бы помогать таким детям, в Латвии нет — так как не существует необходимых инструментов поддержки.

В ходе госконтроля эксперты сделали вывод, что сейчас решение проблем поведения детей на национальном уровне носит более декларативный характер. Ответственные учреждения в основном не в состоянии вовремя заметить первичные изменения в поведении ребенка, отреагировать на них и выяснить причины, чтобы вовремя оказать необходимую поддержку.

Как указывает Госконтроль, вместо поддержки ответственные учреждения продолжают сложившуюся годами практику работы с ребенком "на бумаге" или наказывают детей, считая, что это удержит их от совершения правонарушений и улучшит поведение. Это наглядно подтверждает обнародованная в прошлом году информация о грубых нарушениях прав детей центре Naukšēni, который по сути ничем не отличался от тюремного заключения, и никак не смог найти решения, чтобы изменить поведение даже 20 детей.