Эксперт: на кредитный рейтинг латвийца влияет даже штраф за езду без билета

В Латвии кредитный рейтинг человека определяет не только то, насколько своевременно он погашает взятые на себя обязательства по кредитам, но и то, не просрочены ли счета, оплата парковки и были ли случаи езды без билета в общественном транспорте, сообщает Rus.LSM.

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У каждого жителя Латвии есть свой кредитный рейтинг — число, определяющее уровень риска, когда речь идет о деньгах. Оно формируется из данных любого предприятия, которому человек задолжал, и из информации о просроченных платежах, неоплаченной парковке и езды без билета, сказал в эфире Latvijas Radio 5 руководитель Бюро кредитной информации Интарс Микелсонс.

Все эти вещи могут негативно сказаться на кредитном рейтинге. Плохой кредитный рейтинг, в свою очередь, означает меньше возможностей для получения выгодного предложения по займам. Или и вовсе полное отсутствие таковых.

"Бюро кредитной информации — это предприятие, которое обобщает информацию из различных отраслей. Сюда попадает информация из банков, небанковских кредиторов — об обязательствах, которые выполняются или по которым есть задержки. Так же и по другим отраслям — от поставщиков электроэнергии, больниц или, например, Rīgas satiksme. К нам попадает информация от любого предприятия, которому кто-то задолжал", — пояснил Микелсонс.

Специлист отметил, что при составлении кредитного рейтинга используется и информация о платежах, которые осуществляются вовремя. И если просрочить всего один платеж, это не значит — что кредита уже не видать.

"Нет плохого или хорошего кредитного рейтинга. Тут важно выделить предприятия, с которыми вы хотите работать. Если для классического банка вы являетесь рискованным клиентом, отправившись к другому кредитору, рискованным вы уже можете и не быть, поскольку входите в их так называемый аппетит рисков, и они охотно будут с вами сотрудничать", — сказал Микелсонс.

Кредитные рейтинги тоже могут быть разными, поскольку некоторые финансовые учреждения составляют собственные рейтинги, которыми и руководствуются. Кредитным рейтингом частного лица может пользоваться любое предприятие, предоставляющее товары и услуги в рассрочку, например, телекоммуникационные компании или те, кто специализируется на сдаче квартир в аренду.

"Любой человек может зайти на manakreditvesture.lv, бесплатно запросить отчет о себе и увидеть, какая информация о нем доступна. Что касается кредитного рейтинга — это платная услуга, которую клиент может купить", — отметилл руководитель Бюро кредитной информации.

Кредитный рейтинг все время меняется — в зависимости от привычек и финансовой ситуации человека. Банки обычно оценивают период за последние пару лет, но информация о неоплаченном долге хранится в кредитной истории десять лет, а о выплаченном — пять.

"Счета определенно нужно оплачивать вовремя, поскольку любой неоплаченный счет может попасть к нам — в Бюро информации кредитного рейтинга. И тогда эту информацию увидит весь рынок кредитования и будет учитывать в своих расчетах. Взятые на себя обязательства нужно выполнять", — подытожил Микелсонс.