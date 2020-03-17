Эксперт: не рекомендую воплощать в жизнь идею "пациентам изолироваться в гостиницах"

Эпидемиолог Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков отмечает, что распространяемую латвийскими пользователями соцсетей идею о самоизоляции пациентов c СOVID-19 в гостиницах "не советуется" реализовывать.

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Перевощиков сослался на выводы Всемирной Организации здравоохранения, которая провела оценку гостиниц, в которых происходил процесс распространения коронавируса. В итоге специалисты пришли к выводу, что в таких случаях нет доказательств, что в гостинице можно было бы организовать меры безопасности такого же уровня, как в больнице.

В клиниках персонал специально обучен, а также исключена возможность контактов с доставляющими еду работниками или уборщиками. "Сейчас, скорее, можно сказать, что такую практику не следует поддерживать", — сказал Перевощиков.

Сегодня произошел существенный скачок числа заразившихся — были зафиксированы 26 новых случаев, общее число заболевших составляет 60 человек. Большинство пациентов заразились за границей и только некоторые из них заразились в контакте с больным человеком в Латвии.